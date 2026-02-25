Архів про НЛО на 3,8 млн файлів зник після його оприлюднення Трампом

Інтернет-архів The Black Vault, який містив близько 3,8 мільйона розсекречених документів про НЛО, був раптово очищений. Це сталося після того як президента США Дональд Трамп наказав розсекретити всі урядові файли, пов’язані з прибульцями та позаземним життям.

Величезний публічний архів оприрюднених файлів про НЛО зник лише через день після їх публікації. повідомили DailyMail. 20 лютого з головного сервера The Black Vault, яким керує дослідник та уфолог Джон Гріневальд-молодший, були повністю видалені сотні гігабайт файлів про прибульців.

Донедавна уряд США категорично заперечував існування НЛО чи позаземних істот, десятиліттями стверджуючи, що ніколи не було знайдено жодних фізичних доказів тому. Однак, указ Трампа від 19 лютого з'явився після того, як він публічно розкритикував колишнього президента Барака Обаму за те, що той в інтерв'ю заявив про реальність інопланетян. Трамп припустив, що Обама розкрив "секретну інформацію".

The Black Vault став головним ресурсом для всіх, хто хоче побачити, що саме уряд США знав про НЛО протягом останніх 80 років. Гріневальд три десятиліття збирав інформацію, яка свідчать про те, що США були причетні до надсекретних зусиль з вилучення та використання технологій інопланетян. Він виключив можливість випадкового пошкодження, вказавши на навмисне стирання розсекречених файлів.

"Це суворе нагадування всім нам, включаючи мене. Робіть резервні копії. Зберігайте їх у кількох місцях. І ніколи не лякайтеся нічого, що трапляється на нашому шляху, незалежно від того, чого ми очікуємо", – зазначив дослідник.

Потенційний саботаж The Black Vault стався лише через кілька годин після заяви президента Трампа, яка наказала Пентагону розкрити все, пов’язане з інопланетним та позаземним життям та НЛО.

На щастя, Гріневальд повідомив, що всі понад 3,8 мільйона файлів були резервно збережені в безпечних місцях, і сайт був відновлений невдовзі після таємничого стирання.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив про намір розсекретити урядові документи, пов’язані з НЛО. Він повідомив, що доручить військовому керівництву та відповідним відомствам розпочати процедуру пошуку й публікації цих матеріалів.

Раніше ми також інформували, що у небі над Києвом фіксували світлові об’єкти, які рухалися ланцюжком. Дехто сприйняв це як появу НЛО. Однак найімовірніше це були супутники системи Starlink Ілона Маска, які під час запуску часто переміщуються групами.