В небі над Києвом помітили "НЛО": що відомо (відео)

На українською столицею бачили вогні в небі, які летіли ланцюжком. І хоча хтось може вважати, що це було НЛО, скоріш за все, це супутники Starlink Ілона Маска, які вже бачили над Києвом раніше.

Кілька років тому Илон Маск запускав супутники по Starlink по 20-40 штук. Коли вони летять вперше — вони переміщуються розтягнутим ланцюжком або купою. А через дві доби розтягуються між собою на відстані. Відео вогників у небі з'явилось у столичних пабліках.

Супутники Starlink Ілона Маска регулярно спостерігають над Києвом у вигляді ланцюжка яскравих вогнів, що рухаються один за одним. Це інтернет-супутники компанії SpaceX, які після запуску рухаються компактною групою, перш ніж зайняти свої робочі орбіти. Кияни часто приймають їх за НЛО, але це частина глобальної мережі.

SpaceX виводить десятки супутників за раз ракетою Falcon 9, і на початковому етапі вони розміщуються поруч.

Супутники Starlink видно ввечері або вранці, коли вони відбивають сонячне світло. Інформацію про точний час прольоту можна знайти на спеціалізованих сайтах (наприклад, Orbitron або Find Starlink).

Наразі мережа Starlink активно використовується в Україні, як військовими ЗСУ, так і цивільними.

Так, таємничі об'єкти над Києвом бачили і в 2024 році. Пізніше з'ясувалось, що це був другий ступінь носія Falcon 9, який запустив два супутники WorldView Legion.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір розсекретити урядові матеріали, пов’язані з НЛО та позаземним життям. Крім того, він звинуватив свого попередника Барак Обама у нібито розголошенні секретної інформації на цю тему.