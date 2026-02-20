В небе над Киевом заметили "НЛО": что известно (видео)

На украинской столицей видели огни в небе, которые летели цепочкой. И хотя кто-то может считать, что это было НЛО, скорее всего, это спутники Starlink Илона Маска, которые уже видели над Киевом ранее.

Несколько лет назад Илон Маск запускал спутники по Starlink по 20-40 штук. Когда они летят впервые — они перемещаются растянутой цепочкой или кучей. А через двое суток растягиваются между собой на расстоянии. Видео огоньков в небе появилось в столичных пабликах.

Спутники Starlink Илона Маска регулярно наблюдают над Киевом в виде цепочки ярких огней, движущихся друг за другом. Это интернет-спутники компании SpaceX, которые после запуска движутся компактной группой, прежде чем занять свои рабочие орбиты. Киевляне часто принимают их за НЛО, но это часть глобальной сети.

SpaceX выводит десятки спутников за раз ракетой Falcon 9, и на начальном этапе они размещаются рядом.

Спутники Starlink видны вечером или утром, когда они отражают солнечный свет. Информацию о точном времени пролета можно найти на специализированных сайтах (например, Orbitron или Find Starlink).

Сейчас сеть Starlink активно используется в Украине, как военными ВСУ, так и гражданскими.

Так, таинственные объекты над Киевом видели и в 2024 году. Позже выяснилось, что это была вторая ступень носителя Falcon 9, который запустил два спутника WorldView Legion.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении рассекретить правительственные материалы, связанные с НЛО и внеземной жизнью. Кроме того, он обвинил своего предшественника Барак Обама в якобы разглашении секретной информации на эту тему.