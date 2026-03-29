"Я вважаю, що це демони": Джей Ді Венс зробив несподівану заяву про НЛО

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс не вважає, що т. зв. неідентифіковані летючі об'єкти є іншопланетного походження. На його переконання, таким чином диявол намагається заволодіти увагою людей.

"Права рука" американського президента Дональда Трампа Джеймс Девід Венс не впевнений, що НЛО має насправді позаземне, космічне походження. Про це віцепрезидент розповів політичному коментатору та подкастеру Бенні Джонсону.

На його думку, класичних інопланетян у "тарілках" не існує.

"Я вважаю, що це все-таки демони", – заявив Венс, додавши, що розглядає незрозумілі людській природі явища через власний світогляд представника католицької церкви.

За його словами, люди намагаються назвати усі небесні прояви втручанням інопланетян, але насправді найбільша хитрість диявола якраз полягає у переконанні людства у неіснучому.

"Кожна велика світова релігія, включаючи християнство, в яке я вірю, розуміє, що існують дивні речі і є речі, які дуже важко пояснити", — зазначив Джей Ді Венс.

Також політик підтвердив, що адміністрація Білого дому працює над оприлюдненням засекречених урядових матеріалів, пов'язаних із НЛО. Утім, особисто йому не дозволяє зануритися в цю тему неймовірна зайнятість.

"Коли я прийшов, я був одержимий файлами про НЛО", — зізнався Джей Ді Венс, додавши, що усю цікавість "з'їла" турбота про економіку, нацбезпеку тощо. Проте республіканець запевнив, що протягом трьох років своє каденції на посаді віцепрезидента ще встигне докопатися до суті справ про НЛО й можливо навіть відвідає славнозвісну "Зону 51" у Неваді, до якої неодноразово збирався.

Нагадаємо, раніше Джей Ді Венс визнавав, що вірить у теорії змови.

Фокус також писав, що у лютому Дональд Трамп заявляв про намір розсекретити урядові матеріали, пов’язані з НЛО та позаземним життям. Але через день після публікації архів The Black Vault, який містив близько 3,8 мільйона документів про прибульців, був раптово очищений.