Не смогли бы удержать в секрете: Обама опроверг теорию заговора вокруг файлов об НЛО

Экс-президент США Барак Обама отпроверг теорию заговора о сокрытии информации об НЛО. Он уверен, что у Пентагона и у администрации Дональда Трампа нет никаких тайных файлов об НЛО. В противном случае, уверен он, подобные факты никто бы не смог удержать в секрете.

На слова Обамы, которые прозвучали еще два месяца назад в интервью политика Стивену Кольберту, только сейчас обратило внимание издание Daily Star.

По словам бывшего американского лидера, правительство слишком неорганизовано, чтобы скрывать такой масштабный секрет от общественности, хотя Дональд Трам временами анонсирует "грандиозное" раскрытие "очень интересных файлов".

Он утверждает, что если бы у правительства действительно были инопланетные технологии, кто-нибудь уже давно бы их слил, чтобы выглядеть круто. Например, говорил гость эфира, даже простой охранник не удержался бы от того, чтобы не сделать селфи с инопланетянином и отправил бы его своей девушке, чтобы произвести на нее впечатление.

Відео дня

На вопрос о существовании внеземной жизни, 44-й президент США ответил, что пришельцы действительно существуют. В то же время Обама добавил к своему ответу, что собственными глазами не видел ни одного из них. Обама пошутил, что "маленькие зеленые человечки" не прячутся в Зоне 51.

Барак Обама напомним, что люди не верили в его более ранние утверждения об отсутствии файлов об НЛО, однако продолжает настаивать, что никаких тайников с космическими кораблями не существует. Более того, он что готов и желает встретиться с инопланетными существами. Обама шутит, что был бы отличным "эмиссаром" для Земли, потому что у него "большой опыт в дипломатии высокого уровня".

В феврале интернет-архив The Black Vault, который якобы содержал около 3,8 миллиона рассекреченных документов об НЛО, был внезапно очищен. Это произошло после того как президента США Дональд Трамп приказал рассекретить все правительственные файлы, связанные с пришельцами и внеземной жизнью.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о намерении рассекретить правительственные документы, связанные с НЛО. Он сообщил, что поручит военному руководству и соответствующим ведомствам начать процедуру поиска и публикации этих материалов.

Ранее британский режиссер-документалист Марк Кристофер Ли утверждал, что Дональд Трамп якобы готовит сенсационное заявление, которое называют "важнейшим в истории человечества" — президент США может подтвердить, что человечество впервые вступило в контакт с инопланетянами.