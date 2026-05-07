Не змогли б утримати в секреті: Обама спростував теорію змови навколо файлів про НЛО

Експрезидент США Барак Обама спростував теорію змови про приховування інформації про НЛО. Він упевнений, що у Пентагону і в адміністрації Дональда Трампа немає жодних таємних файлів про НЛО. В іншому разі, упевнений він, подібні факти ніхто б не зміг утримати в секреті.

На слова Обами, які прозвучали ще два місяці тому в інтерв'ю політика Стівену Кольберту, тільки зараз звернуло увагу видання Daily Star.

За словами колишнього американського лідера, уряд надто неорганізований, щоб приховувати такий масштабний секрет від громадськості, хоча Дональд Трамп часом анонсує "грандіозне" розкриття "дуже цікавих файлів".

Він стверджує, що якби уряд справді мав інопланетні технології, хто-небудь уже давно б їх злив, щоб виглядати круто. Наприклад, говорив гість ефіру, навіть простий охоронець не втримався б від того, щоб не зробити селфі з інопланетянином і відправив би його своїй дівчині, щоб справити на неї враження.

На запитання про існування позаземного життя, 44-й президент США відповів, що прибульці справді існують. Водночас Обама додав до своєї відповіді, що на власні очі не бачив жодного з них. Обама пожартував, що "маленькі зелені чоловічки" не ховаються в Зоні 51.

Барак Обама нагадаємо, що люди не вірили в його більш ранні твердження щодо відсутності файлів про НЛО, однак продовжує наполягати, що жодних схованок із космічними кораблями не існує. Ба більше, він що готовий і бажає зустрітися з інопланетними істотами. Обама жартує, що був би чудовим "емісаром" для Землі, бо має "великий досвід у дипломатії високого рівня".

У лютому інтернет-архів The Black Vault, який нібито містив близько 3,8 мільйона розсекречених документів про НЛО, був раптово очищений. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп наказав розсекретити всі урядові файли, пов'язані з прибульцями і позаземним життям.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив про намір розсекретити урядові документи, пов'язані з НЛО. Він повідомив, що доручить військовому керівництву і відповідним відомствам почати процедуру пошуку і публікації цих матеріалів.

Раніше британський режисер-документаліст Марк Крістофер Лі стверджував, що Дональд Трамп нібито готує сенсаційну заяву, яку називають "найважливішою в історії людства" — президент США може підтвердити, що людство вперше вступило в контакт з інопланетянами.