Десятки мільйонів записів: Пентагон оприлюднив першу партію секретних матеріалів про НЛО

У суботу, 8 травня, Департамент війни США опублікував першу партію матеріалів про неідентифіковані аномальні явища. У спеціальному розділі оприлюднено 161 файл.

Американський уряд виклав понад 160 розсекречених файлів, присвячених позаземному життю. На сайті Пентагону поширили першу частину звітів військових, співробітників Федерального бюро розслідувань та аерокосмічного агентства NASA.

Частину випадків, які описуються у документах, фахівці пояснювали технічними або природними явищами, але походження багатьох інцидентів так і залишилося невідомим.

Причому у Пентагоні наголосили, що матеріали не підтверджують існування прибульців, а висновки суспільство може зробити самостійно.

Військове відомство обіцяє випускатиме нові порції матеріалів кожні кілька тижнів, після їх розсекречування. Зазначена ініціатива, підкреслили у Пентагоні, вимагає координації між багатьма агенціями і перегляду десятків мільйонів записів, що охоплюють багато десятиліть, значна кількість з яких існують лише на папері.

У Пентагоні також зазначили, що лише за 12 годин сайт отримав 340 мільйонів переглядів шукачів правди по всьому світу, які шукають нефільтровану інформацію про неідентифіковані аномальні явища.

Нагадаємо, експрезидент США Барак Обама висловлював упевненість, що у адміністрації Дональда Трампа немає ніяких таємних файлів про НЛО. В іншому разі, упевнений політик, подібні факти ніхто б не зміг утримати в секреті.

Водночас "права рука" американського президента Дональда Трампа Джеймс Девід Венс не впевнений, що "НЛО" має космічне походження. На його переконання, таким чином диявол намагається заволодіти увагою людей.