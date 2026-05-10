"Щось летіло поруч": Пентагон розсекретив свідчення першого астронавта на Місяці про НЛО (фото)

Протягом останніх днів Пентагон уперше розкрив секретні архівні дані про НЛО. Серед таких стали свідчення одного з перших астронавтів на Місяці Базза Олдріна, який спостерігав невідомі об'єкти під час місії.

За свідченнями Олдріна, він помітив три дивні явища під час польоту до Місяця, про що повідомив під час післяпольотного брифінгу. Про це повідомляє таблоїд Daily Star.

"Перша незвична річ, яку ми побачили, з’явилася приблизно через день польоту або вже ближче до Місяця. Вона мала доволі великий розмір, тому ми почали розглядати її через монокуляр", — сказав астронавт у своїх свідченнях, які нещодавно розсекретив Пентагон.

Архівне розсекретне фото НЛО Фото: US DoD

Олдрін також описав загадкові спалахи світла всередині капсули, які екіпаж помічав у темряві, коли намагався заснути. Також команда Аполлона-11 бачила окреме яскраве джерело світла, якому намагалися знайти пояснення.

"Ще одне спостереження накопичувалося поступово. Не знаю, чи бачив це в першу ніч, але точно помічав у другу. Я намагався заснути з вимкненим світлом і помітив щось схоже на маленькі спалахи всередині кабіни, які повторювалися кожні кілька хвилин. Я побачив доволі яскраве світло, яке ми припустили могло бути якимось лазером", — додав астронавт.

Один з перших астронавтів на Місяці Базз Олдрін бачив невідомі об'єкти під час польоту Фото: wiki

ЗМІ повідомляє, що астронавти НАСА під час місій Аполлон неодноразово повідомляли про "яскраві об’єкти", які пролітали повз їхні кораблі. У документах містяться сотні фотографій, відео та стенограм, пов’язаних із так званими UAP — невстановленими аномальними явищами.

"Особливу увагу привернули записи місій Аполлон-12 та Аполлон-17, де астронавти також описували дивні об’єкти біля своїх кораблів. Під час польоту астронавти сімнадцятого "Аполлона" повідомили центру управління польотами, що бачить "кілька дуже яскравих частинок або уламків, які дрейфують повз нас під час маневру". Згодом астронавти заявили, що навколо модуля почало з’являтися ще більше загадкових об’єктів", — йдеться в статті.

Інший член екіпажу описав побачене, наче перед ним була ціла купа "великих яскравих об’єктів". Весь ефект сяяння змусив астронавта думати, що "за вікном святкують День незалежності".

Згодом стало відомо, що Пентагон оприлюднив першу партію секретних матеріалів про НЛО. Департамент війни США опублікував 161 файл з матеріалами про неідентифіковані аномальні явища, які мають стосунок до невідомих чи аномальних явищ або об'єктів.