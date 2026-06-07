Агрессивнее, чем обычно: Пентагон повысил уровень угрозы шпионажа Израиля до самого высокого, — NBC News

Агентство военной разведки США значительно повысило уровень контрразведывательной угрозы из-за опасений, что израильский шпионаж стал более агрессивным, чем обычно.

Пентагон все больше опасается, что Израиль усиливает шпионскую деятельность против США, несмотря на то, что страна является ближайшим союзником в войне на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание NBC News.

Чиновники, знакомые с этим вопросом, рассказали, что Агентство оборонной разведки Пентагона (DIA) опубликовало новую оценку контрразведывательной угрозы на фоне растущей напряженности между Израилем и США относительно дальнейших действий в войне с Ираном. Во внутреннем сообщении ведомства говорилось, что этот уровень повышен до "критического".

Такое решение связано с видением, что Израиль прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации о внутренних обсуждениях Пентагона, а также принятия решений администрацией президента Дональда Трампа относительно конфликтов на Ближнем Востоке.

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В документе DIA указано, что способность Израиля проводить шпионаж с использованием человеческих ресурсов и технический сбор информации находится на "критическом уровне". В то же время там приведены конкретные случаи, из-за которых беспокойство шпионажем в США усилилось.

В то же время официальный Израиль такие обвинения отвергает.

"Деятельность израильских спецслужб направлена против врагов, а не союзников. Любые утверждения об обратном являются либо ошибочными, либо политически мотивированными", — пояснил представитель посольства Израиля в Вашингтоне.

В Белом доме также поставили эту новость под сомнение, а Пентагон отказался комментировать ситуацию.

Стоит отметить, что в ночь на 6 июня США бомбили военные объекты Ирана.

Напомним, в начале июня издание Reuters сообщало, что Иран прекратил переговоры с США из-за атак по Ливану и угрожает перекрытием пути к Суэцкому каналу.