Агресивніше, ніж зазвичай: Пентагон підвищив рівень загрози шпигунства Ізраїлю до найвищого, — NBC News

Агентство військової розвідки США значно підвищило рівень контррозвідувальної загрози через побоювання, що ізраїльське шпигунство стало агресивнішим, ніж зазвичай.

Пентагон дедалі більше побоюється, що Ізраїль посилює шпигунську діяльність проти США, попри те, що країна є найближчим союзником у війні на Близькому Сході. Про це пише видання NBC News.

Посадовці, обізнані з цим питанням, розповіли, що Агентство оборонної розвідки Пентагону (DIA) опублікувало нову оцінку контррозвідувальної загрози на тлі напруженості між Ізраїлем і США, яка зростає, щодо подальших дій у війні з Іраном. У внутрішньому повідомленні відомства йшлося, що цей рівень підвищений до "критичного".

Таке рішення пов'язане з баченням, що Ізраїль докладає особливих зусиль для стеження за високопоставленими американськими чиновниками з метою отримання інформації про внутрішні обговорення Пентагону, а також прийняття рішень адміністрацією президента Дональда Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході.

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У документі DIA вказано, що здатність Ізраїлю проводити шпигунство з використанням людських ресурсів та технічний збір інформації перебуває на "критичному рівні". Водночас там наведені конкретні випадки, через які занепокоєння шпигунством у США посилилося.

Водночас офіційний Ізраїль такі звинувачення відкидає.

"Діяльність ізраїльських спецслужб спрямована проти ворогів, а не союзників. Будь-які твердження про протилежне є або помилковими, або політично вмотивованими", — пояснив речник посольства Ізраїлю у Вашингтоні.

У Білому домі також поставили цю новину під сумнів, а Пентагон відмовився коментувати ситуацію.

Варто зазначити, що у ніч на 6 червня США бомбардували військові об'єкти Ірану.

Нагадаємо, на початку червня видання Reuters повідомляло, що Іран припинив переговори зі США через атаки по Лівану і погрожує перекриттям шляху до Суецького каналу.