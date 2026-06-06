Війна на Близькому Сході: військові США бомбардували об'єкти Ірану

У ніч на 6 червня американські військові здійснили серію ударів по іранських об'єктах, що відбулося на тлі перемир'я та переговорів з Тегераном.

США атакували іранські берегові радіолокаційні станції у місті Горук та на острові Кешм в Ормузькій протоці. Про це повідомили на сторінці Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

У повідомленні йдеться, що війська CENTCOM збили кілька іранських безпілотників, які рухалися у напрямку Ормузької протоки. Після цього були атаковані іранські військові об'єкти.

"Кілька хвилин тому війська CENTCOM збили чотири іранські безпілотні літальні апарати одноразового використання, які були запущені у напрямку Ормузької протоки. Ці безпілотники становили безпосередню загрозу для морського судноплавства у регіоні", — заявило командування.

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Американські військові також попередили Тегеран, що пильно стежать за ситуацією і "за потреби готові відповісти на необґрунтовану агресію" у порядку самооборони.

Повідомлення CENTCOM про атаку по об'єктах Ірану

Що передувало

Перед цим іранські ЗМІ повідомляли, що Іран здійснив кілька пострілів у ролі "попередження" поблизу Ормузької протоки у ніч на суботу, передає CNN. Ці постріли "могли бути пов’язані" з переміщенням військово-морських суден США в цьому районі, писало іранське інформаційне агентство Mehr.

Ця новина з’явилася на тлі повідомлень неназваного американського чиновника про те, що Іран запустив у бік протоки кілька безпілотників.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що 13 іранських ракет зруйнували аеропорт і поранили десятки людей у Кувейті.

Також видання High Side розповідало, як американського пілота збили двічі за час війни в Ірані.