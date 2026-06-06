Война на Ближнем Востоке: военные США бомбили объекты Ирана

В ночь на 6 июня американские военные осуществили серию ударов по иранским объектам, что произошло на фоне перемирия и переговоров с Тегераном.

США атаковали иранские береговые радиолокационные станции в городе Горук и на острове Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщили на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В сообщении говорится, что войска CENTCOM сбили несколько иранских беспилотников, которые двигались в направлении Ормузского пролива. После этого были атакованы иранские военные объекты.

"Несколько минут назад войска CENTCOM сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одноразового использования, которые были запущены в направлении Ормузского пролива. Эти беспилотники представляли непосредственную угрозу для морского судоходства в регионе", — заявило командование.

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Американские военные также предупредили Тегеран, что пристально следят за ситуацией и "при необходимости готовы ответить на необоснованную агрессию" в порядке самообороны.

Сообщение CENTCOM об атаке по объектам Ирана

Что предшествовало

Перед этим иранские СМИ сообщали, что Иран произвел несколько выстрелов в качестве "предупреждения" вблизи Ормузского пролива в ночь на субботу, передает CNN. Эти выстрелы "могли быть связаны" с перемещением военно-морских судов США в этом районе, писало иранское информационное агентство Mehr.

Эта новость появилась на фоне сообщений неназванного американского чиновника о том, что Иран запустил в сторону пролива несколько беспилотников.

Напомним, агентство Reuters сообщало, что 13 иранских ракет разрушили аэропорт и ранили десятки людей в Кувейте.

Также издание High Side рассказывало, как американского пилота сбили дважды за время войны в Иране.