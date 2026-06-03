13 ракет разрушили аэропорт и ранили десятки людей: в Кувейте рассказали об атаке Ирана

3 июня в Персидском заливе вновь обострились боевые действия: в результате иранских атак на Кувейт погиб один человек, по меньшей мере 63 получили ранения, а международный аэропорт был разрушен, после того, как его открыли вновь несколько дней назад.

Тем временем американские военные наносили удары вблизи Ормузского пролива, а дипломатические усилия по прекращению войны между Ираном, США и Израилем практически не приносили результатов. В результате атак цены на нефть выросли более чем на 2%, а пролив остается закрытым, более того, Иран грозит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, или как его еще называют, "Пролив слез", ведущий к Суэцкому каналу, пишет Reuters.

Иран нанес ракетный удар по гражданским объектам Кувейта

По данным кувейтских властей и государственных СМИ, полеты в международном аэропорту Кувейта были приостановлены после того, как иранский беспилотник и ракетный удар повредили здание Терминала 1 и дипломатические представительства. Какие именно представительства были затронуты, не уточняется.

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Позже управление гражданской авиации сообщило, что авиакомпания Kuwait Airways возобновляет полеты из терминала 4 после оценки ущерба и принятия мер безопасности.

Военные Кувейта заявили, что с рассвета среды отследили и перехватили 13 баллистических ракет и 17 беспилотников в воздушном пространстве страны, при этом обломки упали в нескольких жилых районах. Иранцы атаковали гражданские и жизненно важные объекты.

На фото и видео, которые появились в соцсетях, видно, что в терминале разрушена крыша, обрушились колонны, а мужской голос говорит: "Начался пожар, сюда попал беспилотник".

Иран атаковал Кувейт и нанес удар по аэропорту Фото: Соцсети Иран атаковал Кувейт Фото: Соцсети

Известно, что среди пострадавших – работники аэропорта и пассажиры.

В Бахрейне армия заявила о перехвате трех ракет и нескольких беспилотников, в то время как Иран заявил об атаке штаба Пятого флота США в стране, а также авиабазы ​​и вертолетов в другом, неуказанном, региональном государстве.

Военные США заявили, что две иранские ракеты, нацеленные на Кувейт, не достигли цели или разрушились в полете, а несколько баллистических ракет не смогли поразить цели в регионе.

Также было заявлено, что был нанесен удар по танкеру, направлявшемуся в Иран.

Напомним, Фокус писал, что в марте Иран атаковал "Шахедом" военную базу США "Али Аль-Салем" в Кувейте, поразив технику под открытым небом.

Также сообщалось о радиационной утечке в Кувейте после ударов Ирана.