"Это, блин, моя фура": базу США в Кувейте атаковал "Шахед", реакция солдата стала мемом (видео)

Иран атаковал "Шахедом" военную базу США "Али Аль-Салем" в Кувейте, поразив технику под открытым небом. Реакция военнослужащего на этот удар быстро стала вирусной в сети.

Солдат США не сдержался в своей реакции, ведь под атакой ударного БПЛА оказался его грузовик. Видео с поражением было размещено в одном из пабликов Telegram.

На кадрах видно, как вероятно иранский ударный дрон атакует военную базу США в Кувейте. Через мгновение "Шахед" поражает технику, которая стояла под открытым небом без соответствующей защиты.

"Иранский беспилотник атакует базу США аль-Салем в Кувейте", — говорится в подписи к ролику.

Впоследствии раздается взрыв бесполетника, а через мгновение слышно, как один из американских солдат эмоционально реагирует на атаку. Он громко за кадром говорит на английском: "Это, блин, мой грузовик" ("That's my f***ing trunk").

Известно, что Иран официально сообщил об атаке на базу США в Кувейте, говоря о значительном количестве убитых и раненых солдат США. В то же время Эль-Кувейт и Вашингтон не сообщают о значительном ущербе военной базе и о большом количестве пострадавших.

Ранее Фокус сообщал о том, что США потеряли три F-15 в небе над Кувейтом. Власти ближневосточной страны уже признали свою причастность к этому инциденту.

Впоследствии стало известно, что Иран атакует энергетику и аэропорт Катара. Власти Катара сообщают, что с началом обстрелов Ираном за это время известно о более 20 пострадавших.