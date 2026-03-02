"Це, блін, моя фура": базу США в Кувейті атакував "Шахед", реакція солдата стала мемом (відео)

Іран атакував "Шахедом" військову базу США "Алі Аль-Салем" у Кувейті, вразивши техніку під відкритим небом. Реакція військовослужбовця на цей удар швидко стала вірусною в мережі.

Солдат США не стримався у своїй реакції, адже під атакою ударного БПЛА опинилася його вантажівка. Відео з ураженням було розміщено в одному з пабліків Telegram.

На кадрах видно, як ймовірно іранський ударний дрон атакує військову базу США в Кувейті. За мить "Шахед" вражає техніку, яка стояла під відкритим небом без відповідного захисту.

"Іранський безпілотник атакує базу США аль-Салем у Кувейті", — йдеться в підписі до ролика.

Згодом лунає вибух безполітника, а за мить чутно, як один з американських солдатів емоційно реагує на атаку. Він голосно за кадром каже англійською: "Це, блін, моя вантажівка" ("That's my f***ing trunk").

Наразі відомо, що Іран офіційно повідомив про атаку на базу США в Кувейті, говорячи про значну кількість вбитих і поранених солдатів США. Водночас Ель-Кувейт і Вашингтон не повідомляють про значну шкоду військовій базі та щодо великої кількості постраждалих.

Раніше Фокус повідомляв про те, що США втратили три F-15 в небі над Кувейтом. Влада близькосхідньої країни вже визнала свою причетність до цього інциденту.

Згодом стало відомо, що Іран атакує енергетику й аеропорт Катара. Влада Катару повідомляє, що з початком обстрілів Іраном за цей час відомо про понад 20 постраждалих.