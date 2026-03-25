В сети пишут о "радиационной утечке" в Кувейте после удара по Ирану: что произошло на самом деле

В Кувейте отреагировали на ситуацию вокруг иранских ядерных объектов, но прямого заявления о радиационной угрозе не делали. Власти лишь очертили потенциальные риски и одновременно призвали население не поддаваться панике.

Кувейтские чиновники в своих комментариях фактически говорили не о зафиксированной утечке, а о гипотетических сценариях на фоне ударов по Ирану. В официальном заявлении, обнародованном на сайте almasryalyoum, отмечается, что ситуация находится под контролем, а любые возможные риски пока остаются низкими.

Полковник Ахмед Салах Ахмед, инженер Министерства обороны Кувейта, заявил, что текущие региональные события требуют принятия определенных мер для обеспечения полной безопасности граждан.

Подполковник Фахд Абдул Раззак Али из Министерства внутренних дел Кувейта добавил, что нет причин для беспокойства или паники в случае каких-либо утечек радиоактивных веществ в соседних странах, отметив, что ближайший к Кувейту ядерный реактор находится на расстоянии более 240 километров.

В свою очередь, подполковник Саад Фахд Абдулла из Национальной гвардии Кувейта подтвердил, что это расстояние значительно уменьшает влияние любой утечки радиоактивных веществ, поскольку большая часть загрязненного материала вернется обратно, прежде чем достигнет Кувейта.

Иран заявляет, что снаряд попал на территорию атомной электростанции в Бушере, сообщает Iranintl. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что снаряд попал в территорию Бушерской атомной электростанции. Она отметила, что атака не повлекла никаких финансовых, технических или человеческих потерь, а различные секторы объекта не пострадали.

Организация по атомной энергии добавила, что нападения на мирные ядерные объекты являются явным нарушением международных норм об иммунитете таких центров от военных действий. Она предупредила об "опасных последствиях для региональной безопасности, особенно для стран вдоль Персидского залива".

Напомним, что Иран ранее заявил о попадании снаряда вблизи атомной электростанции в Бушере. По данным властей, инцидент не привел к жертвам или повреждениям, однако вызвал беспокойство из-за рисков для ядерной безопасности. Международные структуры также подчеркивали необходимость сдержанности, чтобы избежать возможных радиационных последствий.

