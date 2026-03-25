В мережі пишуть про "радіаційний витік" у Кувейті після удару по Ірану: що відбулося насправді

У Кувейті відреагували на ситуацію навколо іранських ядерних об’єктів, але прямої заяви про радіаційну загрозу не робили. Влада лише окреслила потенційні ризики та водночас закликала населення не піддаватися паніці.

Кувейтські посадовці у своїх коментарях фактично говорили не про зафіксований витік, а про гіпотетичні сценарії на тлі ударів по Ірану. В офіційній заяві, оприлюдненій на сайті almasryalyoum, наголошується, що ситуація перебуває під контролем, а будь-які можливі ризики наразі залишаються низькими.

Полковник Ахмед Салах Ахмед, інженер Міністерства оборони Кувейту, заявив, що поточні регіональні події вимагають вжиття певних заходів для забезпечення повної безпеки громадян.

Підполковник Фахд Абдул Раззак Алі з Міністерства внутрішніх справ Кувейту додав, що немає причин для занепокоєння чи паніки у разі будь-яких витоків радіоактивних речовин у сусідніх країнах, зазначивши, що найближчий до Кувейту ядерний реактор знаходиться на відстані понад 240 кілометрів.

Відео дня

Своєю чергою, підполковник Саад Фахд Абдулла з Національної гвардії Кувейту підтвердив, що ця відстань значно зменшує вплив будь-якого витоку радіоактивних речовин, оскільки більша частина забрудненого матеріалу повернеться назад, перш ніж досягне Кувейту.

Іран заявляє, що снаряд влучив на територію атомної електростанції в Бушері, повідомляє Iranintl. Організація з атомної енергії Ірану заявила, що снаряд влучив у територію Бушерської атомної електростанції. Вона зазанчила, що атака не спричинила жодних фінансових, технічних чи людських втрат, а різні сектори об'єкта не постраждали.

Організація з атомної енергії додала, що напади на мирні ядерні об'єкти є явним порушенням міжнародних норм щодо імунітету таких центрів від військових дій. Вона попередила про "небезпечні наслідки для регіональної безпеки, особливо для країн уздовж Перської затоки".

Нагадаємо, що Іран раніше заявив про влучання снаряда поблизу атомної електростанції в Бушері. За даними влади, інцидент не призвів до жертв чи пошкоджень, однак викликав занепокоєння через ризики для ядерної безпеки. Міжнародні структури також наголошували на необхідності стриманості, аби уникнути можливих радіаційних наслідків.

