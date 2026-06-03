13 ракет зруйнували аеропорт і поранили десятки людей: у Кувейті розповіли про атаку Ірану

3 червня в Перській затоці знову загострилися бойові дії: внаслідок іранських атак на Кувейт загинула одна людина, щонайменше 63 дістали поранення, а міжнародний аеропорт зруйнували після того, як його відкрили знову кілька днів тому.

Тим часом американські військові завдавали ударів поблизу Ормузької протоки, а дипломатичні зусилля з припинення війни між Іраном, США та Ізраїлем практично не приносили результатів. Унаслідок атак ціни на нафту зросли більш ніж на 2%, а протока залишається закритою, ба більше, Іран погрожує закрити Баб-ель-Мандебську протоку, або як її ще називають, "Протоку сліз", що веде до Суецького каналу, пише Reuters.

Іран завдав ракетного удару по цивільних об'єктах Кувейту

За даними кувейтської влади і державних ЗМІ, польоти в міжнародному аеропорту Кувейту були припинені після того, як іранський безпілотник і ракетний удар пошкодили будівлю Терміналу 1 і дипломатичні представництва. Яких саме представництв було завдано шкоди, не уточнюється.

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Пізніше управління цивільної авіації повідомило, що авіакомпанія Kuwait Airways відновлює польоти з терміналу 4 після оцінювання збитків і вжиття заходів безпеки.

Військові Кувейту заявили, що від світанку середи відстежили і перехопили 13 балістичних ракет і 17 безпілотників у повітряному просторі країни, при цьому уламки впали в кількох житлових районах. Іранці атакували цивільні та життєво важливі об'єкти.

На фото і відео, які з'явилися в соцмережах, видно, що в терміналі зруйновано дах, обвалилися колони, а чоловічий голос каже: "Почалася пожежа, сюди влучив безпілотник".

Іран атакував Кувейт і завдав удару по аеропорту Фото: Соцсети Іран атакував Кувейт Фото: Соцсети

Відомо, що серед постраждалих — працівники аеропорту та пасажири.

У Бахрейні армія заявила про перехоплення трьох ракет і кількох безпілотників, у той час як Іран заявив про атаку штабу П'ятого флоту США в країні, а також авіабази і вертольотів в іншій, незазначеній, регіональній державі.

Військові США заявили, що дві іранські ракети, націлені на Кувейт, не досягли мети або зруйнувалися в польоті, а кілька балістичних ракет не змогли вразити цілі в регіоні.

Також було заявлено, що було завдано удару по танкеру, що прямував до Ірану.

Нагадаємо, Фокус писав, що в березні Іран атакував "Шахедом" військову базу США "Алі Аль-Салем" у Кувейті, вразивши техніку просто неба.

Також повідомлялося про радіаційний витік у Кувейті після ударів Ірану.