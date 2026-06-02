"Магнит для неприятностей": американского пилота сбили дважды за время войны в Иране

Оказалось, что пилот истребителя F-15E Strike Eagle, который 3 апреля сбили над Ираном, до этого уже катапультировался, когда его самолет подбили "дружественным огнем" в Кувейте.

В американских СМИ уже заявили, что это делает летчика "почти наверняка" первым пилотом самолета ВВС США, сбитым дважды в одном и том же конфликте со времен войны во Вьетнаме, пишет High Side.

Спасением пилота США занимались несколько дней

В сообщении говорится, что амеркианский пилот ранее уже был замешан в отдельном инциденте в конце февраля, когда один из трех F-15E был сбит кувейтским F/A-18.

В докладе отмечается, что два инцидента произошли с разницей менее пяти недель и оператор вооружения самолета получил ранение при катапультировании во время инцидента в апреле, так как его парашют полностью не раскрылся.

Имя пилота не называют.

Центральное командование США (CENTCOM), отвечающее за военные операции США на Ближнем Востоке, подтвердило, что двое военнослужащих были спасены после того, как их истребитель F-15E был сбит переносной зенитной ракетой 2 апреля.

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Стоит отметить, что катапультирование пилотов – это сложная задача и они почти всегда получают травмы, после чего их отстраняют от полетов для медицинского обследования. При выстреле кресла пилот испытывает перегрузку в районе 15–20G. Это приводит к компрессии позвоночника, трещинам, гематомам и сотрясениям.

Пилот должен был пройти обязательное МРТ, тесты и реабилитацию, а также — посещать психолога. И все это занимает месяцы. В случае с неназванным пилотом его вернули в строй подозрительно быстро.

Напомним, напряженность на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль в конце февраля нанесли удары по Ирану. Тегеран ответил атаками на Израиль и союзников США в Персидском заливе, а также закрытием Ормузского пролива.

Перемирие вступило в силу 8 апреля при посредничестве Пакистана, однако последующие переговоры в Исламабаде не привели к достижению прочного соглашения. С тех пор стороны продолжают обмениваться предложениями и контрпредложениями в попытке возобновить прямые переговоры и положить конец войне. Ормузский пролив остается закрытым, а Иран угрожает перекрыть путь к Суэцкому каналу.

Ранее Фокус рассказывал, как происходит катапультирование пилотов и что они при этом испытывают. Ветеран армии США уточнил, что если пилот уже получил травму, то он может лишиться конечности при этой процедуре.

Также мы рассказывали, что пока американские военные искали пилота в Иране, их обстреливали с земли. Сообщается, что один из вертолетов был подбит.