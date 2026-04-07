Огромная нагрузка и травмы: пилот рассказал о "жестком" катапультировании из истребителя F-15

Когда над Ираном был сбит американский истребитель F-15E, пилоты катапультировались, спасая свои жизни. И теперь ветеран ВМС подробно рассказал, что это очень непростая процедура, которая очень травматична для летчиков.

Мэтью "Уиз" Бакли, выпускник TOPGUN и президент фонда No Fallen Heroes Foundation, рассказал газете The Post, что полковник ВВС и его пилот на прошлой неделе, когда их самолет был сбит над Ираном, "приняли довольно непростое решение: либо умереть, либо катапультироваться".

Катапультирование из истребителя даже может убить пилота

Он рассказал, что катапультирование из самолета — это "одно из самых жестоких испытаний", с которыми может столкнуться человек. Сам Бакли пилотировал истребители F-18 Hornet в 44 боевых вылетах за две командировки в Ирак.

"Всегда беспокоишься о состоянии летчика и экипажа, если им придется катапультироваться, потому что катапультирование — одно из самых сильных воздействий на организм", — объяснил Бакли, отметив, что ни один человек не создан для того, чтобы выдержать "мгновенное ускорение в 10–20 G".

Бакли описал катапультирование, как "ракетный полет" в сочетании с "порывом ветра со скоростью 800 километров в час".

Ветеран ВМС США предупредил, что если хоть одна из конечностей пилота хоть немного травмирована, то катапультирование может буквально "вырвать" ее из сустава.

Этот процесс, занимает всего несколько секунд и требует невероятной точности, но, по словам Бакли, летчики к нему "не готовятся".

"Многие думают, что если ты пилот истребителя, то обязательно должен пройти парашютную подготовку и знать, как катапультироваться. Но это не так", — сказал Бакли.

Он отметил, что существуют так называемые "жесткие" тренажеры с катапультным креслом, но они меркнут по сравнению с "настоящим".

Пилоты истребителя, сбитого над Ираном, как известно, получили травмы. Полковник ВВС сумел ускользнуть от вражеских сил, скрываясь в горах Загрос полтора дня, пока его не спасли 5 апреля.

Хотя неясно, какие именно травмы он получил, Бакли предположил, что, скорее всего, он получил ранения либо во время стремительного выброса из самолета, либо после приземления на "довольно опасной на вид территории".

Как правило, по его словам, сжатие, возникающее при самом катапультировании, может вызывать такие проблемы, как травмы спинного мозга. Он отметил, что в первые годы воздушных боев некоторые солдаты теряли ноги или ступни, "потому что застревали в фонаре кабины или на педалях руля направления" при срабатывании системы катапультирования. Если большая часть тела летчика оставалась в целости и сохранности, такое катапультирование считалось успехом.

"Военные считают успешным катапультированием тот момент, когда пилот дергает за рукоятку катапультирования. Срабатывает фонарь кабины, срабатывает ракета, раскрывается парашют. Что я не упомянул? Ты жив. Таким образом, для военных определение успешного катапультирования означает, что все эти методы сработали. Что случится с пилотом потом - в руках Божьих ", — сказал Бакли.

Полковник и его второй пилот, спасенный всего через несколько часов после того, как их истребитель F-15E был сбит в пятницу, находятся в стабильном состоянии, сообщил Трамп журналистам в понедельник. Он также упомянул, что он был в крови, когда его нашла спасательная бригада.

Напомним, выступая 6 апреля, президент США заявил, что автору публикации о пропавшем пилоте F-15E Strike Eagle с позывным "Dude 4 4 ​​Bravo" грозит тюрьма, если он не раскроет источник утечки информации. " Когда они это сделали, внезапно вся Иранская страна узнала, что где-то на их территории находится пилот, борющийся за свою жизнь", - сказал Трамп.

А пока американские военные искали пилота в Иране, их обстреливали с земли. Сообщается, что один из вертолетов был подбит.