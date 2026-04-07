Величезне навантаження і травми: пілот розповів про "жорстке" катапультування з винищувача F-15

Коли над Іраном був збитий американський винищувач F-15E, пілоти катапультувалися, рятуючи свої життя. І тепер ветеран ВМС детально розповів, що це дуже непроста процедура, яка дуже травматична для льотчиків.

Метью "Віз" Баклі, випускник TOPGUN і президент фонду No Fallen Heroes Foundation, розповів газеті The Post, що полковник ВПС і його пілот минулого тижня, коли їхній літак був збитий над Іраном, "прийняли досить непросте рішення: або померти, або катапультуватися".

Катапультування з винищувача навіть може вбити пілота

Він розповів, що катапультування з літака — це "одне з найжорстокіших випробувань", з якими може зіткнутися людина. Сам Баклі пілотував винищувачі F-18 Hornet у 44 бойових вильотах за два відрядження до Іраку.

"Завжди турбуєшся про стан льотчика й екіпажу, якщо їм доведеться катапультуватися, тому що катапультування — один із найсильніших впливів на організм", — пояснив Баклі, зазначивши, що жодна людина не створена для того, щоб витримати "миттєве прискорення в 10-20 G".

Баклі описав катапультування, як "ракетний політ" у поєднанні з "поривом вітру зі швидкістю 800 кілометрів на годину".

Ветеран ВМС США попередив, що якщо хоч одна з кінцівок пілота хоч трохи травмована, то катапультування може буквально "вирвати" її з суглоба.

Цей процес займає всього кілька секунд і вимагає неймовірної точності, але, за словами Баклі, льотчики до нього "не готуються".

"Багато хто думає, що якщо ти пілот винищувача, то обов'язково повинен пройти парашутну підготовку і знати, як катапультуватися. Але це не так", — сказав Баклі.

Він зазначив, що існують так звані "жорсткі" тренажери з катапультним кріслом, але вони меркнуть порівняно зі "справжнім".

Пілоти винищувача, збитого над Іраном, як відомо, отримали травми. Полковник ВПС зумів вислизнути від ворожих сил, ховаючись у горах Загрос півтора дня, поки його не врятували 5 квітня.

Хоча незрозуміло, яких саме травм він зазнав, Баклі припустив, що, найімовірніше, він дістав поранення або під час стрімкого викиду з літака, або після приземлення на "досить небезпечній на вигляд території".

Як правило, за його словами, стиснення, що виникає під час самого катапультування, може спричиняти такі проблеми, як травми спинного мозку. Він зазначив, що в перші роки повітряних боїв деякі солдати втрачали ноги або ступні, "бо застрявали в ліхтарі кабіни або на педалях керма напряму" під час спрацьовування системи катапультування. Якщо більша частина тіла льотчика залишалася цілою і неушкодженою, таке катапультування вважалося успіхом.

"Військові вважають успішним катапультуванням той момент, коли пілот смикає за рукоятку катапультування. Спрацьовує ліхтар кабіни, спрацьовує ракета, розкривається парашут. Що я не згадав? Ти живий. Таким чином, для військових визначення успішного катапультування означає, що всі ці методи спрацювали. Що трапиться з пілотом потім — у руках Божих", — сказав Баклі.

Полковник і його другий пілот, врятований лише через кілька годин після того, як їхній винищувач F-15E був збитий у п'ятницю, перебувають у стабільному стані, повідомив Трамп журналістам у понеділок. Він також згадав, що він був у крові, коли його знайшла рятувальна бригада.

Нагадаємо, виступаючи 6 квітня, президент США заявив, що автору публікації про зниклого пілота F-15E Strike Eagle з позивним "Dude 4 4 Bravo" загрожує в'язниця, якщо він не розкриє джерело витоку інформації. "Коли вони це зробили, раптово вся Іранська країна дізналася, що десь на їхній території перебуває пілот, який бореться за своє життя", — сказав Трамп.

А поки американські військові шукали пілота в Ірані, їх обстрілювали з землі. Повідомляється, що один із вертольотів був підбитий.