"Магніт для неприємностей": американського пілота збили двічі за час війни в Ірані

Виявилося, що пілот винищувача F-15E Strike Eagle, який 3 квітня збили над Іраном, до цього вже катапультувався, коли його літак підбили "дружнім вогнем" у Кувейті.

В американських ЗМІ вже заявили, що це робить льотчика "майже напевно" першим пілотом літака ВПС США, збитим двічі в одному і тому ж конфлікті з часів війни у В'єтнамі, пише High Side.

Порятунком пілота США займалися кілька днів

У повідомленні йдеться про те, що американський пілот раніше вже був замішаний в окремому інциденті наприкінці лютого, коли один із трьох F-15E був збитий кувейтським F/A-18.

У доповіді наголошується, що два інциденти сталися з різницею менше ніж п'ять тижнів, і оператор озброєння літака дістав поранення під час катапультування під час інциденту у квітні, оскільки його парашут повністю не розкрився.

Ім'я пілота не називають.

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Центральне командування США (CENTCOM), що відповідає за військові операції США на Близькому Сході, підтвердило, що двох військовослужбовців було врятовано після того, як їхній винищувач F-15E було збито переносною зенітною ракетою 2 квітня.

Варто зазначити, що катапультування пілотів — це складне завдання, і вони майже завжди отримують травми, після чого їх відсторонюють від польотів для медичного обстеження. Під час пострілу крісла пілот відчуває перевантаження в районі 15-20G. Це призводить до компресії хребта, тріщин, гематом і струсів.

Пілот мав пройти обов'язкове МРТ, тести та реабілітацію, а також — відвідувати психолога. І все це займає місяці. У випадку з неназваним пілотом його повернули в стрій підозріло швидко.

Нагадаємо, напруженість на Близькому Сході загострилася після того, як США та Ізраїль наприкінці лютого завдали ударів по Ірану. Тегеран відповів атаками на Ізраїль і союзників США в Перській затоці, а також закриттям Ормузької протоки.

Перемир'я набуло чинності 8 квітня за посередництва Пакистану, проте подальші переговори в Ісламабаді не привели до досягнення міцної угоди. Відтоді сторони продовжують обмінюватися пропозиціями і контрпропозиціями в спробі відновити прямі переговори і покласти край війні. Ормузька протока залишається закритою, а Іран погрожує перекрити шлях до Суецького каналу.

Раніше Фокус розповідав, як відбувається катапультування пілотів і що вони при цьому відчувають. Ветеран армії США уточнив, що якщо пілот уже дістав травму, то він може втратити кінцівки під час цієї процедури.

Також ми розповідали, що поки американські військові шукали пілота в Ірані, їх обстрілювали з землі. Повідомляється, що один із вертольотів був підбитий.