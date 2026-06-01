Іран припинив переговори зі США через атаки по Лівану: погрожують перекрити шлях до Суецького каналу

Переговорна група Тегерана припиняє обмін повідомленнями зі Сполученими Штатами через посередників у зв'язку з атаками Ізраїлю на Ліван.

Reuters цитує іранське інформаційне агентство Tasnim і повідомляє, що Іран і Фронт опору, до якого входять його шиїтські союзники в Ємені, Лівані та Іраку, поставили собі за мету повністю заблокувати Ормузьку протоку й активізувати інші фронти, включно з Баб-ель-Мандебською протокою, щоб "покарати" Ізраїль і його прихильників.

Якщо хусити, союзники Ірану в Ємені, відкриють новий фронт у конфлікті, однією з очевидних цілей стане Баб-ель-Мандебська протока біля узбережжя Ємену, ключовий морський коридор і вузький прохід, що контролює морський рух до Суецького каналу.

"Порушення на одному фронті — це порушення режиму припинення вогню на всіх фронтах. США та Ізраїль несуть відповідальність за наслідки будь-якого порушення", — заявив у понеділок міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, маючи на увазі ізраїльські операції в Лівані.

Відео дня

Війна, названа операцією "Епічна лють", розпочата США та Ізраїлем 28 лютого, завдала шкоди світовій економіці, призвела до зростання цін на енергоносії, оскільки Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, життєво важливий світовий маршрут постачань нафти і скрапленого природного газу.

Іран перестав передавати повідомлення для США Фото: Соцсети

"Іранські офіційні особи і переговірники наголосили на необхідності негайного припинення агресивних і жорстоких військових операцій сіоністського режиму в Газі та Лівані, а також на необхідності повного виведення військ з окупованих районів Лівану, і ніяких переговорів не буде доти, доки не буде узгоджено позицій Ірану і опору з цього питання", — повідомляють іранські ЗМІ.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав вказівку ізраїльським військовим завдати удару по району Дахіє в Бейруті, південному передмістю міста, що є оплотом підтримуваної Іраном "Хезболли". Це відбувається на тлі зростаючої хвилі ізраїльських атак на півдні Лівану після заяви Нетаньяху про те, що Ізраїль продовжить наступ.

Тим часом вантажне судно, що прямувало північною частиною Перської затоки, було уражене невідомим снарядом.

Війна в Ірані — що буде далі

Раніше іранські офіційні особи використовували переговори, щоб продемонструвати впевненість у тому, що у них збереглися значні військові можливості на випадок провалу дипломатії.

Минулого місяця Корпус вартових ісламської революції країни заявив, що будь-яке відновлення конфлікту пошириться "далеко за межі регіону", погрожуючи "нищівними ударами" і "повним розоренням" у місцях, які противники "навіть не можуть собі уявити".

У разі відновлення війни Іран може відреагувати таким чином:

Нова блокада: Іран не може здобути перемогу над США та Ізраїлем звичайними військовими засобами, тому він прагне стримувати себе, завдаючи глобальних економічних збитків за допомогою блокади Ормузької протоки, критично важливого морського коридору. Натхнений своїм успіхом, Тегеран тепер може спробувати порушити роботу ще одного життєво важливого морського коридору.

Нафтові свердловини: Якщо президент США Дональд Трамп виконає свою погрозу завдати ударів по іранських нафтопереробних заводах, інфраструктурі та електростанціях, Тегеран може спробувати розширити війну на весь арабський світ, завдаючи ударів по чутливих об'єктах, щоб посіяти глобальну економічну паніку і завдати подальшої шкоди репутації сусідніх країн як безпечних центрів міжнародного бізнесу і надійних гарантів глобальних енергетичних потоків.

Європейські цілі: Фарзін Надімі, старший науковий співробітник Вашингтонського інституту, заявив, що якщо наважившись, Тегеран вирішить застосувати свої ракети великої дальності проти Європи під час раптової атаки, цілями можуть стати ключові американські авіабази у Великій Британії або логістичний і телекомунікаційний центр Рамштайн у Німеччині. "Однак Іран, найімовірніше, залишить таку можливість для найвищого рівня ескалації", — сказав він.

Нагадаємо, тим часом світовий ринок відреагував зростанням цін на нафту, коли почалися розмови про те, що Іран і США ведуть переговори і нібито готові до перемир'я.

Раніше Ізраїль захопив у Лівані історичну фортецю хрестоносців, яку свого часу контролювали тамплієри і легендарний Саладін.