Ізраїль зайняв у Лівані легендарну фортецю тамплієрів: що відомо про замок Бофор

Фортеця, яка розташована в Набатеї, з часів Хрестових походів є важливою стратегічною точкою. Її завойовували султани й тамплієри.

Ізраїль випустив попередження про евакуацію для районів на південь від річки Захрані, що розширить буферну зону, яку він прагне створити на півдні Лівану. А захоплення замку Бофор (або Бельфор) знову, як і в Середні віки, стало важливою віхою, пише Sky News.

Замок Бофор належав Саладину і тамплієрам

Захоплення фортеці, розташованої на півдні Лівану, відбулося після кількох днів авіаударів і запеклих боїв у навколишніх селах, де ізраїльські війська билися з бойовиками "Хезболли".

Солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підняли ізраїльський прапор над фортецею, а міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що країна утримуватиме цей стратегічно важливий пункт.

Це знаменує собою важливу подію в останній війні між Ізраїлем і "Хезболлою", яка розпочалася 2 березня, коли угруповання обстріляло північ Ізраїлю через два дні після початку операції "Епічна лють" проти Ірану.

Фортеця Бофор — оплот тамплієрів і хрестоносців

Фортеця Бофорт, що височіє над зеленими пагорбами Лівану і з видом на річку Літані, протягом останніх тисячі років була стратегічно важливим військовим об'єктом для різних армій.

Ще до того, як висоту захопили хрестоносці, тут знаходилося укріплення. Але в XII столітті тут побудували укріплений замок.

Він отримав назву bel fort або beau fort (старофранцузьке слово, що означає "красива фортеця") від хрестоносців. Його арабська назва Qalʿat al-Shaqīf означає "Замок Високої Скелі", причому shqif — запозичення з арамейської мови.

Замок Бофор сотні років був важливий, як стратегічна точка Фото: Wikipedia

З рук хрестоносців замок перейшов до рук армії султана Саладіна, а потім — до тамплієрів, поки Бофор не відібрав мамлюкський султан Байбарс.

Фортеця перестала бути такою 1782 року, коли її зруйнував губернатор Акри, добив її землетрус 1837 року. І замок слугував притулком для пастухів і овець, поки ізраїльська армія не займала його з 1982 по 2000 рік. І ось ЦАХАЛ повернувся у фортецю.

Наступний раунд переговорів між Ізраїлем і Ліваном заплановано на 2 і 3 червня.

Ні "Хезболла", ні ліванський уряд поки не прокоментували захоплення фортеці Ізраїлем.

