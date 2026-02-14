Золото нацистів і тунелі в нікуди: який замок у Польщі зберігає похмурі секрети (відео)

Замок Ксенж — це мальовнича аристократична резиденція на півдні Польщі. Але під ним ховається зловісна реліквія минулого — підземний нацистський комплекс.

Замок Ксьонж (Książ), або Фюрстенштайн, це найбільший замок Сілезії і третій за величиною в Польщі після Мальброка і Вавеля. Він виглядає так, наче зійшов зі сторінок казки. Але зберігає жахливі таємниці та трагедії, пише CNN.

Замок Ксенж — третій за величиною в Польщі

Історія Ксенжа сягає Середньовіччя, коли сілезький князь Болеслав I Строгий побудував на цьому пагорбі фортецю. Згодом вона розрослася і перетворилася на більш величну резиденцію.

1466 року Ганс фон Шеллендорф придбав замок і назвав його Шлосс Фюрстенштайн — цю назву він зберігав до кінця Другої світової війни. Оскільки Нижня Сілезія до XX століття входила до складу Пруссії, замок став однією з найбільш значущих аристократичних резиденцій Німеччини.

Екскурсія замком проходить через безліч вишукано обставлених кімнат, прикрашених картинами маслом і антикварними меблями. Але потім обстановка раптово змінюється.

У черговому розкішному залі заховані дві непоказні ліфтові шахти — різкий контраст з багато прикрашеним оточенням.

"Ці ліфти були побудовані нацистами в 1944 році. Шахта йде на 50 метрів нижче замку, до бункерів, і слугує шляхом для швидкої евакуації", — каже Матеуш Микітишин, керівник відділу зв'язків із громадськістю.

1944 року, у розпал Другої світової війни, нацисти захопили замок у графа Ганса Генріха XVII, який на той час переїхав до Англії. Ксенж і Совині гори стали центром проєкту "Велетень" (Projekt Riese).

Метою проекту було створення мережі масштабних підземних споруд по всій Нижній Сілезії і перенесення німецьких промислових підприємств під землю. Наразі виявлено сім великих підземних комплексів, але справжнє призначення тунелів залишається незрозумілим. Багато документів були знищені або заховані нацистами після закінчення війни.

Підземелля замку Ксенж Фото: Wikipedia

Тунелі в Ксенжі розташовані далеко від центру більшості споруд проєкту "Велетень", що ще більше посилює загадку цього місця. За словами Микитишина, широко поширена думка, що це пов'язано з тим, що замок призначався для штаб-квартири Адольфа Гітлера.

Для прокладання тунелів і будівництва підземної інфраструктури доставили понад 13 000 ув'язнених. Цивільно-військове інженерне управління нацистської Німеччини курирувало масштабне будівництво.

Робітники стикалися з жорстокими умовами і невпинним тиском. Спалахи захворювань, зокрема тифу, були звичайним явищем. За оцінками дослідників, під час будівництва загинуло близько 5000 осіб.

Тунелі під замком простягаються майже на півтора кілометра. Деякі проходи побудовані із залізобетону, їхня висота становить п'ять метрів, що достатньо для проїзду автомобіля.

Підземелля замку Ксенж — це частина нацистського проекту "Велетень"

На деяких ділянках видно голу скелю. В одному з тунелів можна побачити залишки вузькоколійної залізниці, що використовувалася під час розкопок.

Незважаючи на документально підтверджену історію, навколо Нижньої Сілезії продовжують циркулювати міфи, особливо історія про захований потяг, навантажений вкраденим нацистським золотом.

"Навіть сьогодні багато хто шукає тут скарби і приховані тунелі", — каже Міхал Мішчук, місцевий гід у Підземному місті Осувка, ще одному великому комплексі проєкту "Велетень", розташованому неподалік.

Згідно з легендою, під час відступу з Вроцлава (тоді Бреслау) 1945 року нацистські війська сховали поїзд, повний цінностей, десь у Совиних горах. У 2015 році шукачі скарбів отримали дозвіл на розкопки ймовірного місця знахідки недалеко від Валбжиха, відомого як Зона 65, але нічого не знайшли.

Але таємниця зберігається, чому сприяють зниклі документи і безліч незнайдених тунелів, які, як вважається, залишаються запечатаними. Коли нацисти відступали в 1945 році у зв'язку з наближенням Червоної Армії, вони зруйнували або замаскували входи в багато підземних ходів.

