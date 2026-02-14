Золото нацистов и туннели в никуда: какой замок в Польше хранит мрачные секреты (видео)

Замок Ксенж — это живописная аристократическая резиденция на юге Польши. Но под ним скрывается зловещая реликвия прошлого — подземный нацистский комплекс.

Замок Ксенж (Książ), или Фюрстенштайн, это крупнейший замок Силезии и третий по величине в Польше после Мальброка и Вавеля. Он выглядит так, словно сошел со страниц сказки. Но хранит ужасные тайны и трагедии, пишет CNN.

Замок Ксенж - третий по величине в Польше

История Ксенжа восходит к Средневековью, когда силезский князь Болеслав I Строгий построил на этом холме крепость. Со временем она разрослась и превратилась в более величественную резиденцию.

В 1466 году Ганс фон Шеллендорф приобрел замок и назвал его Шлосс Фюрстенштайн — это название он сохранял до конца Второй мировой войны. Поскольку Нижняя Силезия до XX века входила в состав Пруссии, замок стал одной из самых значимых аристократических резиденций Германии.

Экскурсия по замку проходит через множество изысканно обставленных комнат, украшенных картинами маслом и антикварной мебелью. Но затем обстановка внезапно меняется.

В очередном роскошном зале спрятаны две невзрачные лифтовые шахты — резкий контраст с богато украшенным окружением.

"Эти лифты были построены нацистами в 1944 году. Шахта уходит на 50 метров ниже замка, к бункерам, и служит путем для быстрой эвакуации", — говорит Матеуш Мыкитышин, руководитель отдела по связям с общественностью.

В 1944 году, в разгар Второй мировой войны, нацисты захватили замок у графа Ганса Генриха XVII, который к тому времени переехал в Англию. Ксенж и Совиные горы стали центром проекта "Великан" (Projekt Riese).

Целью проекта было создание сети масштабных подземных сооружений по всей Нижней Силезии и перенос немецких промышленных предприятий под землю. На данный момент обнаружено семь крупных подземных комплексов, но истинное предназначение туннелей остается неясным. Многие документы были уничтожены или спрятаны нацистами после окончания войны.

Подземелья замка Ксенж Фото: Wikipedia

Туннели в Ксенже находятся вдали от центра большинства сооружений проекта "Великан", что еще больше усиливает загадку этого места. По словам Мыкитышина, широко распространено мнение, что это связано с тем, что замок предназначался для штаб-квартиры Адольфа Гитлера.

Для прокладки туннелей и строительства подземной инфраструктуры было доставлено более 13 000 заключенных. Гражданско-военное инженерное управление нацистской Германии курировало масштабное строительство.

Рабочие сталкивались с жестокими условиями и неустанным давлением. Вспышки заболеваний, в том числе тифа, были обычным явлением. По оценкам исследователей, во время строительства погибло около 5000 человек.

Туннели под замком простираются почти на полтора километра. Некоторые проходы построены из железобетона, их высота составляет пять метров, что достаточно для проезда автомобиля.

Подземелья замка Ксенж - это часть нацистского проекта "Великан"

На некоторых участках видна голая скала. В одном из туннелей можно увидеть остатки узкоколейной железной дороги, использовавшейся во время раскопок.

Несмотря на документально подтвержденную историю, вокруг Нижней Силезии продолжают циркулировать мифы, особенно история о спрятанном поезде, нагруженном украденным нацистским золотом.

"Даже сегодня многие ищут здесь сокровища и скрытые туннели", — говорит Михал Мишчук, местный гид в Подземном городе Осувка, еще одном крупном комплексе проекта "Великан", расположенном неподалеку.

Согласно легенде, во время отступления из Вроцлава (тогда Бреслау) в 1945 году нацистские войска спрятали поезд, полный ценностей, где-то в Совиных горах. В 2015 году кладоискатели получили разрешение на раскопки предполагаемого места находки недалеко от Валбжиха, известного как Зона 65, но ничего не нашли.

Но тайна сохраняется, чему способствуют пропавшие документы и множество ненайденных туннелей, которые, как считается, остаются запечатанными. Когда нацисты отступали в 1945 году в связи с приближением Красной Армии, они разрушили или замаскировали входы во многие подземные ходы.

