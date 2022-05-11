Охотники за золотом нацистов сделали интригующую находку в Польше

Охотники за сокровищами надеются найти 10 тонн золота, которое нацисты спрятали, отступая из Польши во время Второй мировой войны

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На территории польского дворца Минковске охотники за золотом нацистов нашли таинственную металлическую бочку, в которой могут находится сокровища нацистов. Об этом пишет Daily Mail.

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Но сейчас члены фонда "Силезкий мост" ждут разрешения от саперов, чтобы продолжить раскопки, потому что тайник может быть заминирован. Искатели считают, что в огромной бочке могут быть скрыты сокровища. Не менее четырех тонн золота.

Поиски сокровищ и в том числе знаменитого "золота Бреслау" команда кладоискателей из фонда "Силезкий мост" начала после того, как отыскала дневник немецкого офицера фон Штайна, который был влюблен в местную женщину и писал ей письма, рассказывая о 48 ящиках с сокровищами, которые были спрятаны где-то на территории дворца.

[ + – ] Таинственная бочка, найденна на месте ставки нацистов Фото: Silesian Bridge Foundation

Дворец в Миньковске во время Второй мировой использовался, как публичный дом. Именно здесь работала Инга, в которую влюбился нацистский офицер фон Штайн. В письмах он ей писал: "Дорогая Инге, я выполню свое поручение, с божьей волей. Некоторые перевозки были успешными. Остальные 48 тяжелых сундуков Рейхсбанка и все фамильные сундуки я настоящим вверяю вам. Только ты знаешь, где они находятся. Да поможет вам Бог и поможет мне выполнить мое поручение".

[ + – ] Роман Фурманяк, глава фонда "Силезкий мост", с дневником фон Штайна Фото: Silesian Bridge Foundation

После войны Инга вышла замуж за местного фермера и уже скончалась. До золота, она, судя по всему, так и не добралась.

Офицер писал своей возлюбленной, что сундуки были глубоко закопаны и замаскированы живыми растениями. А пустую бочку искатели нашли именно на месте бывшей оранжереи.

[ + – ] Дворец в Минковске Фото: Polska-org

Всего, считается, было спрятано 48 ящиков с золотом, нынешняя его стоимость около полумиллиарда долларов. Под названием "золото Бреслау" подразумевается достояние немецких государственных учреждений и населения Нижней Силезии, собранное, согласно изданному в 1944 году распоряжению министерства финансов Германии, для хранения в бункерах "крепости Бреслау", а затем вывезенное в неизвестном направлении. Часть этих сокровищ попала в руки польских властей и частей Красной армии. Однако часть не найдена до сих пор. Бреслау – немецкое название польского города Вроцлав в то время, когда он входил в состав Германской республики.

[ + – ] Схема, как бочку закапывали на территории дворца Фото: Silesian Bridge Foundation

В дневнике описывается один тайник, содержащий 47 произведений искусства международного значения, предположительно украденных из частных коллекций во Франции.

Награбленное, по-видимому, включает работы Боттичелли, Рубенса, Сезанна, Караваджо, Моне, Дюрера, Рафаэля и Рембрандта.

Также в сундуках могут быть спрятаны золотые монеты, награды, посуда и драгоценности, которые передали местные жители на хранение местной нацистской полиции.

Фонд "Силезского моста" отмечает, что у них на примете еще 10 участков, где они хотят провести раскопки.

"Нас везде называют охотниками за сокровищами. На самом деле мы ничего не хотим для себя. Наша цель найти сокровища и вернуть их законным владельцам", — отмечает Роман Фурманяк, глава фонда "Силезский мост", возглавляющий поиск клада.