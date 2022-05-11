Охотники за золотом нацистов сделали интригующую находку в Польше
Охотники за сокровищами надеются найти 10 тонн золота, которое нацисты спрятали, отступая из Польши во время Второй мировой войны
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На территории польского дворца Минковске охотники за золотом нацистов нашли таинственную металлическую бочку, в которой могут находится сокровища нацистов. Об этом пишет Daily Mail.
Но сейчас члены фонда "Силезкий мост" ждут разрешения от саперов, чтобы продолжить раскопки, потому что тайник может быть заминирован. Искатели считают, что в огромной бочке могут быть скрыты сокровища. Не менее четырех тонн золота.
Поиски сокровищ и в том числе знаменитого "золота Бреслау" команда кладоискателей из фонда "Силезкий мост" начала после того, как отыскала дневник немецкого офицера фон Штайна, который был влюблен в местную женщину и писал ей письма, рассказывая о 48 ящиках с сокровищами, которые были спрятаны где-то на территории дворца.
Дворец в Миньковске во время Второй мировой использовался, как публичный дом. Именно здесь работала Инга, в которую влюбился нацистский офицер фон Штайн. В письмах он ей писал: "Дорогая Инге, я выполню свое поручение, с божьей волей. Некоторые перевозки были успешными. Остальные 48 тяжелых сундуков Рейхсбанка и все фамильные сундуки я настоящим вверяю вам. Только ты знаешь, где они находятся. Да поможет вам Бог и поможет мне выполнить мое поручение".
После войны Инга вышла замуж за местного фермера и уже скончалась. До золота, она, судя по всему, так и не добралась.
Офицер писал своей возлюбленной, что сундуки были глубоко закопаны и замаскированы живыми растениями. А пустую бочку искатели нашли именно на месте бывшей оранжереи.
Всего, считается, было спрятано 48 ящиков с золотом, нынешняя его стоимость около полумиллиарда долларов. Под названием "золото Бреслау" подразумевается достояние немецких государственных учреждений и населения Нижней Силезии, собранное, согласно изданному в 1944 году распоряжению министерства финансов Германии, для хранения в бункерах "крепости Бреслау", а затем вывезенное в неизвестном направлении. Часть этих сокровищ попала в руки польских властей и частей Красной армии. Однако часть не найдена до сих пор. Бреслау – немецкое название польского города Вроцлав в то время, когда он входил в состав Германской республики.
В дневнике описывается один тайник, содержащий 47 произведений искусства международного значения, предположительно украденных из частных коллекций во Франции.
Награбленное, по-видимому, включает работы Боттичелли, Рубенса, Сезанна, Караваджо, Моне, Дюрера, Рафаэля и Рембрандта.
Также в сундуках могут быть спрятаны золотые монеты, награды, посуда и драгоценности, которые передали местные жители на хранение местной нацистской полиции.
Фонд "Силезского моста" отмечает, что у них на примете еще 10 участков, где они хотят провести раскопки.
"Нас везде называют охотниками за сокровищами. На самом деле мы ничего не хотим для себя. Наша цель найти сокровища и вернуть их законным владельцам", — отмечает Роман Фурманяк, глава фонда "Силезский мост", возглавляющий поиск клада.