Мисливці за золотом нацистів зробили інтригуючу знахідку в Польщі

Мисливці за скарбами сподіваються знайти 10 тонн золота, яке нацисти сховали, відступаючи з Польщі під час Другої світової війни

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На території польського палацу Мінковську мисливці за золотом нацистів знайшли таємничу металеву діжку, в якій можуть перебувати скарби нацистів. Про це пише Daily Mail.

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Але зараз члени фонду "Сілезький міст" чекають дозволу від саперів, щоб продовжити розкопки, бо схованку могли замінувати. Шукачі вважають, що у величезній бочці можуть бути приховані скарби. Щонайменше чотири тонни золота.

Пошуки скарбів і зокрема знаменитого "золота Бреслау" команда шукачів скарбів з фонду "Сілезький міст" почала після того, як відшукала щоденник німецького офіцера фон Штайна, закоханого в місцеву жінку, який і писав їй листи, розповідаючи про 48 ящиків зі скарбами, захованими десь біля палацу.

[ + – ] Таємнича бочка, знайдена на місці ставки нацистів Фото: Silesian Bridge Foundation

Палац у Міньковську під час Другої світової використовували як публічний будинок. Саме тут працювала Інга, в яку закохався нацистський офіцер фон Штайн. У листах він їй писав: "Дорога Інге, я виконаю своє доручення, з божою волею. Деякі перевезення були успішними. Інші 48 важких скриньок Рейхсбанку і всі фамільні скрині я справжнім довіряю вам. Тільки ти знаєш, де вони знаходяться. Нехай допоможе вам Бог і допоможе мені виконати моє доручення".

[ + – ] Роман Фурманяк, голова фонду "Сілезький міст", із щоденником фон Штайна Фото: Silesian Bridge Foundation

Після війни Інга одружилася з місцевим фермером і вже померла. До золота, вона, зважаючи на все, так і не дісталася.

Офіцер писав своїй коханій, що скрині глибоко закопані та замасковані живими рослинами. А порожню діжку шукачі знайшли саме на місці колишньої оранжереї.

[ + – ] Палац у Мінківську Фото: Polska-org

Усього, вважається, заховано 48 ящиків із золотом, нинішня його вартість близько пів мільярда доларів. Під назвою "золото Бреслау" мається на увазі надбання німецьких державних установ та населення Нижньої Сілезії, зібране, згідно з виданим у 1944 році розпорядженням міністерства фінансів Німеччини, для зберігання в бункерах "фортеці Бреслау", а потім вивезене в невідомому напрямку. Частина цих скарбів потрапила до рук польської влади та частин Червоної армії. Проте частину не знайдено досі. Бреслау — німецька назва польського міста Вроцлав, коли він входив до складу Німецької республіки.

[ + – ] Схема як бочку закопували на території палацу Фото: Silesian Bridge Foundation

У щоденнику описується одна схованка, що містить 47 творів мистецтва міжнародного значення, імовірно вкрадених із приватних колекцій у Франції.

Награбоване, мабуть, включає роботи Боттічеллі, Рубенса, Сезанна, Караваджо, Моне, Дюрера, Рафаеля та Рембрандта.

Також у скринях можуть бути заховані золоті монети, нагороди, посуд та коштовності, які передали місцеві жителі на зберігання місцевій нацистській поліції.

Фонд "Сілезького мосту" зазначає, що у них на прикметі ще 10 ділянок, де вони хочуть провести розкопки.

"Нас скрізь називають мисливцями за скарбами. Насправді ми нічого не хочемо для себе. Наша мета знайти скарби та повернути їх законним власникам", — зазначає Роман Фурманяк, голова фонду "Сілезький міст", який очолює пошук скарбу.