Менгеле, Эйхман и другие нацисты: Аргентина показала секретные архивы (документы)

Адольф Эйхман, Йозеф Менгеле и другие нацисты сбежали в Аргентину после Второй мировой войны. Около 2000 документов о топ-чиновниках Третьего рейха теперь доступны общественности.

Related video

Выдержки из архивов опубликованы на официальном сайте Аргентины.

Составители базы данных отмечают, что в Аргентину и другие страны Южной Америки через "крысиные тропы" сбежали около 10 000 нацистских преступников.

Чиновники из Ватикана помогали им, сделав фальшивые документы. К примеру Франца Штангль, бывший гауптштурмфюрер "СС" и комендант концлагерей Собибор и Треблинка, ответственный за убийства около миллиона евреев, свободно прошел пешком во Флоренцию.

Римский епископ Алоис Худаль организовал для него документы и благодаря этому он отправился в Сирию, а затем в Бразилию.

В архиве Аргентины доступны 1850 документов о нацистах, среди которых личные дела, газетные вырезки, ход расследования дела, справки и прочее. Документы поступили в Главный архив Аргентины страны в 1992 году.

В архиве Аргентины о нацистах доступны 1850 документов

Американские сенаторы после открытия архивов начали расследование деятельности швейцарского банка Credit Suisse, так как он обслуживал счета нацистов или связанных с ними людей. В Центре Визенталя подсчитали, что в Аргентине прятались около 10 тысяч нацистов, пишет газета La Nacion.

Аргентина открыла архив нацистов: кто в списках?

В опубликованных документах есть данные об "архитекторе Холокоста" Адольфа Эйхмана. Благодаря операции израильской разведки его вывезли из Аргентины и казнили.

Адольф Эйхман считается "архитектором Холокоста"

В архивах имеются данные об "ангеле смерти из Освенцима" Йозефе Менгеле, офицерах СС Эрихе Прибке и Клаусе Барби.

Йозеф Менгеле ставил садистские опыты в Освенциме

Также имеются сведения о Мартине Бормане, главе канцелярии НСДАП, личном секретаря лидера нацистов Адольфа Гитлера. Считалось, что он сбежал из Германии в Южную Америку, но в 1972 году его останки нашли в Германии.

Аргентина показала более 1,2 тысяч указов, изданных с 1957 по 2005 годы, в которых идет речь о покупках и продажах, внесении изменений в бюджет и организация деятельности разведки, уточняет La Nation.

Президент Аргентины Хавьер Милей в конце марта 2025 года поручил рассекретить и представить общественности архивы о нацистах.

Напомним, ЦРУ выясняло местонахождение Адольфа Гитлера в Аргентине и других странах Южной Америки. У него могло быть секретное убежище в спа-отеле в Ла-Фальде.

В Германии продавали летнюю резиденцию нацистского преступника, главы Люфтваффе Германа Геринга. Дом находится в дюнах Веннингштедта с видом на Северное море.