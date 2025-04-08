Недвижимость с нацистским прошлым: в Германии продают виллу Германа Геринга

Роскошная вилла без соседей может похвастаться видом на Северное море. После того, как глава Люфтваффе покончил с собой, вилла несколько раз меняла владельцев и даже принадлежала династии Биркеншток, известным производителям сандалий.

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Об этом пишет Bild.

На продажу выставлена летняя резиденция военного преступника Германа Геринга, главы Люфтваффе, заместителя Адольфа Гитлера и почетного члена СС.

Вилла Германа Геринга на острове Зюльт Фото: Sothebyʼs

Вилла Геринга находится на острове Зюльт. Точная цена держится в строгом секрете, но инсайдеры полагают, что она стоит не менее 15 миллионов евро.

Дом Min Lütten (моя малышка, — ред.) имеет соломенную крышу и расположен прямо в дюнах Веннингштедта с прекрасным видом на Северное море.

Вид из окна виллы на Северное море Фото: Sothebyʼs

После масштабной реконструкции дом, построенный в 1937 году, теперь представлен в каталоге недвижимости Sotheby's, как "уникальная драгоценность". Жилая площадь дома составляет 200 квадратных метров, в нем есть три спальни и три ванные комнаты. Геринг переехал на виллу уже летом того же дома вместе со своей женой Эммой и дочерью Эддой (она умерла в Мюнхене в 2018 году).

Герман Геринг с женой Эммой и друзьями на вилле Фото: Universal History Archive

После Второй мировой войны дом несколько раз менял владельцев. В 1958 году династия производителей сандалий Биркеншток купила его за 60 000 марок. Кинорежиссер Филипп Биркеншток и его братья и сестры проводили там отпуск на протяжении почти 40 лет.

Вилла Германа Геринга в 1937 году Фото: history.com

"Наша бабушка и наша мама были в восторге от этого дома, в нем было пережито столько эмоций", — вспоминал Биркеншток.

В 2019 году наследники Биркенштока с тяжелым сердцем решили продать дом и выручили за него 12 миллионов евро. "Моя малышка" была отремонтирована, были восстановлены такие исторические детали, как оригинальный паркетный пол и камин. В новом подвале также были установлены тепловой насос и инженерные коммуникации.

Однако теперь новый владелец снова выставляет его на продажу. Дом является памятником архитектуры и имеет большое культурное и историческое значение, пишет Sotheby's. Беспрепятственный вид на море и выгодное расположение среди дюн делают его особенно привлекательным. Менее чем за минуту вы доберетесь до пляжа, по которому гулял Герман Геринг и прочие, менее известные жители острова Зюльт. Напомним, глава Люфтваффе покончил с собой в 1946 году, проглотив капсулу с цианидом, когда Нюрбергский трибунал приговорил его к казни через повешение.

Напомним, для публики впервые в истории будет открыт дом Рудольфа Хесса, коменданта концлагеря Освенцим-Биркенау (Аушвиц), который действовал во время Второй мировой войны и где были убиты более миллиона евреев и людей прочих национальностей.