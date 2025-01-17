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"Зона интересов": дом коменданта Освенцима впервые откроют для туристов

Зона интересов, рудольф хесс, комендант освенцима, комендант концлагеря, концлагерь освенцим
Фото: Скриншот | Кадр из фильма "Зона интересов"

Дом Рудольфа Хесса, где он жил со своей семьей, находится буквально в десятке метров от концлагеря, где были убиты более миллиона человек.

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Для публики впервые в истории будет открыт дом Рудольфа Хесса, коменданта концлагеря Освенцим-Биркенау (Аушвиц), который действовал во время Второй мировой войны и где были убиты более миллиона евреев и людей прочих национальностей. Дом находится рядом с концлагерем и жизнь коменданта и его семьи была показана в фильме "Зона интересов" 2023 года, номинированного на "Оскар". Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер фильма "Зона интересов"

Дом Рудольфа Хесса, где он жил со своей женой Хедвигой и пятью детьми, находится по адресу Легионов, 88. Хедвига называла виллу "раем", а высокая стена закрывала от обитателей дома происходящее в концлагере.

Бывший дом коменданта лагеря смерти стоит на оживленной дороге в городе Освенцим.

Теперь, спустя более восьми десятилетий с тех пор, как Хесс, его жена Хедвиг и их пятеро детей жили на вилле, его впервые откроют для публики. Это произойдет 27 января, ровно через 80 лет после освобождения Освенцима советскими войсками.

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Дом Рудольфа Хесса на карте Освенцима
Фото: Google Maps

"Поскольку предыдущий польский жилец съехал в августе прошлого года после более чем четырех десятилетий проживания в доме, тут оставили только минимальную обстановку", — отмечает журналист, который побывал на вилле в числе первых.

На вилле в 1940-х работали заключенные из концлагеря Освенцим, о чем они после свидетельствовали на суде и о чем писала в дневниках жена коменданта. Во время осмотра дома, на чердаке были найдены полосатые брюки, которые носил один из работников, а также нацистская газета, датированная декабрем 1944 года, рукописные домашние заметки, детские каракули, марка с изображением головы Адольфа Гитлера, пустая немецкая пачка сигарет и кружка с клеймом Ваффен СС.

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Дом, где жил Рудольф Хесс - за парковкой видна стена концлагеря
Фото: Google Maps

Эксперты-исследователи попытаются выяснить, кто носил брюки, расшифровав едва заметный номер заключенного. На ткани изображена желтая звезда, указывающая на то, что их владелец был евреем.

Бывшая владелица дома, 62-летняя Гражина Юрчак, вырастила в этом доме обоих своих сыновей. Она продала свою долю в недвижимости базирующейся в Нью-Йорке организации Counter Extremism Project (CEP).

В рамках проекта, CEP превратит бывший дом Хесса в выставочное пространство, посвященное противодействию экстремизму. Центральной идеей проекта является концепция "дома по соседству" — экстремизм можно обнаружить за стенами любого "обычного" дома.

Семья Рудольфа Хесса, комендант освенцима Fullscreen
Семья Рудольфа Хесса
Фото: Institut für Zeitgeschichte München

Внутреннюю часть здания планируется полностью разобрать. План реконструкции будет разработан известным архитектором Даниэлем Либескиндом, который спроектировал Еврейский музей в Берлине.

Обстановка дома несколько изменилась за 80 лет, но главная ванная комната — с зеленой плиткой, описанной экономкой семьи Хесс, с аптечками "для него и для нее" и дверным замком с надписями на немецком языке "свободен" и "занят" — все еще находится в своем первоначальном состоянии.

Также сохранились раковина рядом с туннелем, который Хесс использовал для перемещения между своим домом и "офисом" в концлагере. Его использовал актер Кристиан Фридель, который играл Рудольфа Хесса в фильме 2023 года "Зона интересов". Некоторые сцены из фильма были сняты именно в этом доме.

Семья Рудольфа Хесса Fullscreen
Семья Рудольфа Хесса в саду
Фото: Institut für Zeitgeschichte München

Хотя со стороны лагеря туннель уже давно засыпан, большая его часть сохранилась. Также на полу осталась дата постройки дома — 1937 год.

Дом был построен для польского офицера, и был захвачен нацистами после вторжения в Польшу в сентябре 1939 года.

Зона интересов, рудольф хесс, комендант освенцима, комендант концлагеря, концлагерь освенцим Fullscreen
Вид из окна чердака на бараки концлагеря
Фото: Institut für Zeitgeschichte München

В мае 1940 года Хесс был назначен комендантом Освенцима на западе оккупированной нацистами Польши, где содержались политические заключенные. Затем он приступил к масштабному проекту, который привел к постройке четырех больших газовых камер и крематориев в Освенциме I, Освенциме II и Биркенау.

Хотя в 1943 году его сменили на посту коменданта лагеря после повышения по службе, жена и дети Хесса продолжали жить на вилле. В мае 1944 года Хесс вернулся в Освенцим, чтобы три месяца заниматься убийством 400 000 венгерских евреев.

Первоначальный интерьер дома был описан в дневнике польской экономки Анелы Беднарской, в котором также подробно описывалось, что часть мебели в доме была изготовлена ​​заключенными лагеря.

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Вещи, найденные в доме Рудольфа Хесса
Фото: Institut für Zeitgeschichte München

"Мебель была прочной и со вкусом подобранной", — писала она. В 1942 году чердак был переоборудован в помещения для прислуги. Этажом ниже располагались спальни семьи. Одна из детских комнат выходила окнами на административные здания лагеря смерти и трубу лагерного крематория, пока Хесс не приказал насыпать холм, чтобы скрыть ее от детей.

После поражения нацистской Германии во Второй мировой войне в 1945 году Хесс почти год скрывался под именем "боцмана Фрица Ланга", прежде чем был арестован.

Хесс дал показания на Международном военном трибунале в Нюрнберге. Когда его обвинили в убийстве трех с половиной миллионов человек, он ответил: "Нет. Только два с половиной миллиона, остальные умерли от болезней и голода".

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Виселица, на которой повесили Рудольфа Хесса
Фото: Google Maps

Его повесили 16 апреля 1947 года в Освенциме. На казни присутствовали бывшие заключенные концлагеря. Все пять детей Хесса отказались осудить своего отца.

Напомним, 100-летний Грегор Форманек, бывший охранник нацистского лагеря Заксенхаузен, который находился в немецком Ораниенбурге во времена Второй мировой войны, предстанет перед судом за предполагаемую помощь в "коварных убийствах" тысяч заключенных. Лагерь для интернированных был известен своими газовыми камерами и ужасающими медицинскими экспериментами и казнями, использовавшимися в качестве образца для Освенцима.