"Зона інтересів": будинок коменданта Освенцима вперше відкриють для туристів

Будинок Рудольфа Гьосса, де він жив зі своєю сім'єю, розташований буквально в десятці метрів від концтабору, де було вбито понад мільйон людей.

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Для публіки вперше в історії буде відкрито будинок Рудольфа Гьосса, коменданта концтабору Освенцим-Біркенау (Аушвіц), що діяв під час Другої світової війни, де було вбито понад мільйон євреїв і людей інших національностей. Будинок розташований поруч із концтабором, і життя коменданта і його сім'ї було показано у фільмі "Зона інтересу" 2023 року, номінованого на "Оскар". Про це пише Daily Mail.

Трейлер фільму "Зона інтересу"

Будинок Рудольфа Гьосса, де він жив зі своєю дружиною Гедвігою і п'ятьма дітьми, розташований за адресою Легіонів, 88. Гедвіга називала віллу "раєм", а висока стіна закривала від мешканців будинку те, що відбувалося в концтаборі.

Колишній будинок коменданта табору смерті стоїть на жвавій дорозі в місті Освенцим.

Тепер, через понад вісім десятиліть відтоді, як Гьосс, його дружина Гедвіг і їхні п'ятеро дітей жили на віллі, його вперше відкриють для публіки. Це станеться 27 січня, рівно через 80 років після звільнення Освенцима радянськими військами.

Будинок Рудольфа Гьосса на карті Освенцима Фото: Google Maps

"Оскільки попередній польський мешканець з'їхав у серпні минулого року після більш ніж чотирьох десятиліть проживання в будинку, тут залишили тільки мінімальну обстановку", — зазначає журналіст, який побував на віллі серед перших.

На віллі в 1940-х працювали ув'язнені з концтабору Освенцим, про що вони згодом свідчили на суді і про що писала в щоденниках дружина коменданта. Під час огляду будинку, на горищі було знайдено смугасті штани, які носив один із працівників, а також нацистську газету, датовану груднем 1944 року, рукописні домашні нотатки, дитячі карлючки, марку із зображенням голови Адольфа Гітлера, порожню німецьку пачку цигарок та кухлик із клеймом Ваффен СС.

Будинок, де жив Рудольф Гьосс — за парковкою видно стіну концтабору Фото: Google Maps

Експерти-дослідники спробують з'ясувати, хто носив штани, розшифрувавши ледь помітний номер ув'язненого. На тканині зображена жовта зірка, яка вказує на те, що їхній власник був євреєм.

Колишня власниця будинку, 62-річна Гражина Юрчак, виростила в цьому будинку обох своїх синів. Вона продала свою частку в нерухомості організації Counter Extremism Project (CEP), що базується в Нью-Йорку.

У рамках проєкту, CEP перетворить колишній будинок Гьосса на виставковий простір, присвячений протидії екстремізму. Центральною ідеєю проєкту є концепція "будинку по сусідству" — екстремізм можна виявити за стінами будь-якого "звичайного" будинку.

Сім'я Рудольфа Гьосса Фото: Institut für Zeitgeschichte München

Внутрішню частину будівлі планується повністю розібрати. План реконструкції буде розроблений відомим архітектором Даніелем Лібескіндом, який спроектував Єврейський музей у Берліні.

Обстановка будинку дещо змінилася за 80 років, але головна ванна кімната — із зеленою плиткою, описаною економкою сім'ї Гьосс, з аптечками "для нього і для неї" і дверним замком з написами німецькою мовою "вільний" і "зайнятий" — все ще перебуває у своєму первісному стані.

Також збереглися раковина поруч із тунелем, який Гесс використовував для переміщення між своїм будинком і "офісом" у концтаборі. Його використовував актор Крістіан Фрідель, який грав Рудольфа Гьосса у фільмі 2023 року "Зона інтересів". Деякі сцени з фільму були зняті саме в цьому будинку.

Сім'я Рудольфа Гьосса в саду Фото: Institut für Zeitgeschichte München

Хоча з боку табору тунель уже давно засипаний, більша його частина збереглася. Також на підлозі залишилася дата спорудження будинку — 1937 рік.

Будинок був побудований для польського офіцера, і був захоплений нацистами після вторгнення в Польщу у вересні 1939 року.

Вид із вікна горища на бараки концтабору Фото: Institut für Zeitgeschichte München

У травні 1940 року Гьосса призначили комендантом Освенцима на заході окупованої нацистами Польщі, де утримували політичних в'язнів. Потім він розпочав масштабний проєкт, який призвів до будівництва чотирьох великих газових камер і крематоріїв в Освенцимі I, Освенцимі II і Біркенау.

Хоча 1943 року його змінили на посаді коменданта табору після підвищення по службі, дружина і діти Гесса продовжували жити на віллі. У травні 1944 року Гьосс повернувся в Освенцим, щоб три місяці займатися вбивством 400 000 угорських євреїв.

Початковий інтер'єр будинку був описаний у щоденнику польської економки Анели Беднарської, в якому також докладно описувалося, що частину меблів у будинку було виготовлено ув'язненими табору.

Речі, знайдені в будинку Сім'я Рудольфа Гьосса Фото: Institut für Zeitgeschichte München

"Меблі були міцними і зі смаком підібраними", — писала вона. У 1942 році горище було переобладнано на приміщення для прислуги. Поверхом нижче розташовувалися спальні сім'ї. Одна з дитячих кімнат виходила вікнами на адміністративні будівлі табору смерті і трубу табірного крематорію, поки Гьосс не наказав насипати пагорб, щоб приховати її від дітей.

Після поразки нацистської Німеччини у Другій світовій війні 1945 року Гьосс майже рік переховувався під ім'ям "боцмана Фріца Ланга", перш ніж був заарештований.

Гьосс дав свідчення на Міжнародному військовому трибуналі в Нюрнберзі. Коли його звинуватили у вбивстві трьох із половиною мільйонів людей, він відповів: "Ні. Тільки два з половиною мільйони, решта померли від хвороб і голоду".

Шибениця, на якій повісили Рудольфа Гьосса Фото: Google Maps

Його повісили 16 квітня 1947 року в Освенцимі. На страті були присутні колишні в'язні концтабору. Усі п'ятеро дітей Гьосса відмовилися засудити свого батька.

Нагадаємо, 100-річний Грегор Форманек, колишній охоронець нацистського табору Заксенгаузен, що розташовувався в німецькому Оранієнбурзі за часів Другої світової війни, постане перед судом за ймовірну допомогу в "підступних убивствах" тисяч ув'язнених. Табір для інтернованих був відомий своїми газовими камерами і жахливими медичними експериментами та стратами, що використовувалися як зразок для Освенцима.