"Зона інтересів": будинок коменданта Освенцима вперше відкриють для туристів
Будинок Рудольфа Гьосса, де він жив зі своєю сім'єю, розташований буквально в десятці метрів від концтабору, де було вбито понад мільйон людей.
Для публіки вперше в історії буде відкрито будинок Рудольфа Гьосса, коменданта концтабору Освенцим-Біркенау (Аушвіц), що діяв під час Другої світової війни, де було вбито понад мільйон євреїв і людей інших національностей. Будинок розташований поруч із концтабором, і життя коменданта і його сім'ї було показано у фільмі "Зона інтересу" 2023 року, номінованого на "Оскар". Про це пише Daily Mail.
Будинок Рудольфа Гьосса, де він жив зі своєю дружиною Гедвігою і п'ятьма дітьми, розташований за адресою Легіонів, 88. Гедвіга називала віллу "раєм", а висока стіна закривала від мешканців будинку те, що відбувалося в концтаборі.
Колишній будинок коменданта табору смерті стоїть на жвавій дорозі в місті Освенцим.
Тепер, через понад вісім десятиліть відтоді, як Гьосс, його дружина Гедвіг і їхні п'ятеро дітей жили на віллі, його вперше відкриють для публіки. Це станеться 27 січня, рівно через 80 років після звільнення Освенцима радянськими військами.
"Оскільки попередній польський мешканець з'їхав у серпні минулого року після більш ніж чотирьох десятиліть проживання в будинку, тут залишили тільки мінімальну обстановку", — зазначає журналіст, який побував на віллі серед перших.
На віллі в 1940-х працювали ув'язнені з концтабору Освенцим, про що вони згодом свідчили на суді і про що писала в щоденниках дружина коменданта. Під час огляду будинку, на горищі було знайдено смугасті штани, які носив один із працівників, а також нацистську газету, датовану груднем 1944 року, рукописні домашні нотатки, дитячі карлючки, марку із зображенням голови Адольфа Гітлера, порожню німецьку пачку цигарок та кухлик із клеймом Ваффен СС.
Експерти-дослідники спробують з'ясувати, хто носив штани, розшифрувавши ледь помітний номер ув'язненого. На тканині зображена жовта зірка, яка вказує на те, що їхній власник був євреєм.
Колишня власниця будинку, 62-річна Гражина Юрчак, виростила в цьому будинку обох своїх синів. Вона продала свою частку в нерухомості організації Counter Extremism Project (CEP), що базується в Нью-Йорку.
У рамках проєкту, CEP перетворить колишній будинок Гьосса на виставковий простір, присвячений протидії екстремізму. Центральною ідеєю проєкту є концепція "будинку по сусідству" — екстремізм можна виявити за стінами будь-якого "звичайного" будинку.
Внутрішню частину будівлі планується повністю розібрати. План реконструкції буде розроблений відомим архітектором Даніелем Лібескіндом, який спроектував Єврейський музей у Берліні.
Обстановка будинку дещо змінилася за 80 років, але головна ванна кімната — із зеленою плиткою, описаною економкою сім'ї Гьосс, з аптечками "для нього і для неї" і дверним замком з написами німецькою мовою "вільний" і "зайнятий" — все ще перебуває у своєму первісному стані.
Також збереглися раковина поруч із тунелем, який Гесс використовував для переміщення між своїм будинком і "офісом" у концтаборі. Його використовував актор Крістіан Фрідель, який грав Рудольфа Гьосса у фільмі 2023 року "Зона інтересів". Деякі сцени з фільму були зняті саме в цьому будинку.
Хоча з боку табору тунель уже давно засипаний, більша його частина збереглася. Також на підлозі залишилася дата спорудження будинку — 1937 рік.
Будинок був побудований для польського офіцера, і був захоплений нацистами після вторгнення в Польщу у вересні 1939 року.
У травні 1940 року Гьосса призначили комендантом Освенцима на заході окупованої нацистами Польщі, де утримували політичних в'язнів. Потім він розпочав масштабний проєкт, який призвів до будівництва чотирьох великих газових камер і крематоріїв в Освенцимі I, Освенцимі II і Біркенау.
Хоча 1943 року його змінили на посаді коменданта табору після підвищення по службі, дружина і діти Гесса продовжували жити на віллі. У травні 1944 року Гьосс повернувся в Освенцим, щоб три місяці займатися вбивством 400 000 угорських євреїв.
Початковий інтер'єр будинку був описаний у щоденнику польської економки Анели Беднарської, в якому також докладно описувалося, що частину меблів у будинку було виготовлено ув'язненими табору.
"Меблі були міцними і зі смаком підібраними", — писала вона. У 1942 році горище було переобладнано на приміщення для прислуги. Поверхом нижче розташовувалися спальні сім'ї. Одна з дитячих кімнат виходила вікнами на адміністративні будівлі табору смерті і трубу табірного крематорію, поки Гьосс не наказав насипати пагорб, щоб приховати її від дітей.
Після поразки нацистської Німеччини у Другій світовій війні 1945 року Гьосс майже рік переховувався під ім'ям "боцмана Фріца Ланга", перш ніж був заарештований.
Гьосс дав свідчення на Міжнародному військовому трибуналі в Нюрнберзі. Коли його звинуватили у вбивстві трьох із половиною мільйонів людей, він відповів: "Ні. Тільки два з половиною мільйони, решта померли від хвороб і голоду".
Його повісили 16 квітня 1947 року в Освенцимі. На страті були присутні колишні в'язні концтабору. Усі п'ятеро дітей Гьосса відмовилися засудити свого батька.
Нагадаємо, 100-річний Грегор Форманек, колишній охоронець нацистського табору Заксенгаузен, що розташовувався в німецькому Оранієнбурзі за часів Другої світової війни, постане перед судом за ймовірну допомогу в "підступних убивствах" тисяч ув'язнених. Табір для інтернованих був відомий своїми газовими камерами і жахливими медичними експериментами та стратами, що використовувалися як зразок для Освенцима.