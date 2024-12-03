100-річний нацист постане перед судом за вбивства в концтаборі Заксенгаузен

Грегора Форманека обвинувачують у сприянні вбивству 3322 осіб у таборі Заксенгаузен, де він працював охоронцем із липня 1943 року до лютого 1945 року. У цьому концтаборі з 1941 року сидів Степан Бандера.

Колишній охоронець нацистського табору Заксенхаузен, що був розташований у німецькому Оранієнбурзі за часів Другої світової війни, постане перед судом за ймовірну допомогу в "підступних убивствах" тисяч ув'язнених. Табір для інтернованих був відомий своїми газовими камерами і жахливими медичними експериментами та стратами, що використовувалися як зразок для Освенцима. Грегор Форманек працював там два роки. Про це пише Daily Mail.

Форманек з округу Майн-Кінциг у німецькій землі Гессен раніше був визнаний регіональним судом недієздатним на підставі експертної оцінки.

100-річний Грегор Форманек Фото: Скриншот

За повідомленнями місцевих ЗМІ, експерт визнав колишнього есесівця непридатним через його похилий вік і передбачуваний поганий психічний і фізичний стан.

Однак тепер вищий земельний суд скасував це рішення після апеляції прокуратури та адвоката Ганса-Юргена Ферстера, який представляє співпозивачів у цьому розгляді. Франкфуртський суд визнав, що рішення експерта не було засноване на "достатніх фактах".

100-річного Грегора Форманека обвинувачують у сприянні вбивству 3322 осіб у Заксенгаузені, де він працював із липня 1943 року до лютого 1945 року. За оцінками істориків, через Заксенгаузен пройшло 200 000 ув'язнених і там було вбито 30 000 осіб, не рахуючи радянських в'язнів.

Справу було повернуто до земельного суду Ханау в німецькій землі Гессен для ухвалення нового рішення щодо Форманека після того, як судді вищої інстанції відмовилися самостійно порушувати справу проти колишнього охоронця СС.

Форманек десятиліттями жив непоміченим у скромній квартирі недалеко від Франкфурта, поки репортери не вистежили його минулого року. Однак колишній охоронець табору зберігав мовчання з приводу висунутих проти нього звинувачень. Компрометуючі документи з Федерального архіву та Архіву записів Штазі розкривають жахливе минуле Форманека.

Форманек народився в Румунії в сім'ї німецькомовного кравця. 4 липня 1943 року вступив у СС і став частиною охоронного батальйону Заксенхаузен у Бранденбурзі. В одному з документів Штазі зазначено, що Форманек "продовжував убивати ув'язнених".

Справа Грегора Форманека Фото: Bundesarchiv

Служба Грегора Форманека як охоронця СС підтверджується документом Головного управління кадрів СС. Однак сам він у резюме зазначав, що його просто "призвали в армію"

Після війни Форманек був заарештований Червоною Армією і засуджений радянським військовим трибуналом до 25 років позбавлення волі за шпигунство і злочини проти людяності.

Звільнившись через десять років, він переїхав до Західної Німеччини і тихо жив, працюючи носієм.

Охоронці табору Заксенгаузен Фото: Wikipedia

Проти нього свідчили також колишні в'язні табору Заксенгаузен. Серед них був 90-річний Юрек Шарф, який пережив Голокост. У віці десяти років Юрека депортували до Равенсбрюка разом із тіткою та матір'ю, згодом його перевели до Кенігс-Вустергаузена, де в лютому 1945-го померла його мати, а потім до Заксенгаузена.

"Я перебував у лікарняному блоці в Заксенхаузені разом із батьком і дядьком, і мене мали розстріляти. Ми чекали страти кілька годин, а потім нас звільнили", — розповідав Шарф німецькій газеті Bild про те, як його звільнили у квітні 1945 року у віці 12 років.

За його словами, ув'язнених Заксенгаузена СС-івці забрали з собою, відступаючи від Червоної армії. Їх гнали довгим "маршем смерті", маючи намір загнати на баржі і втопити в Балтійському морі, щоб приховати сліди злочинів. Шарф бачив, як одного його дядька забили до смерті, ще одного — застрелив охоронець СС.

Прочитавши резюме Форманека, Шарф сказав Bild: "Він не згадує Заксенгаузен. Охоронці СС ображали і били нас у концентраційних таборах. Вони не вважали нас людьми".

Що відомо про табір Заксенгаузен

Заксенгаузен був побудований у 1936 році для утримання високопоставлених політичних в'язнів. Це табір, де нацисти відточували методи вбивства, які потім були масштабовані і застосовувалися для знищення мільйонів людей у більших і сумнозвісних таборах, таких як Освенцим. Саме його ворота прикрашав похмурий напис "Праця звільняє".

Табір Заксенгаузен на аерознімках Фото: Wikipedia

У період із 1936 до 1945 року в таборі Заксенгаузен утримували понад 200 000 осіб, включно з євреями, ромами, свідками Єгови, супротивниками нацистського режиму і представниками ЛГБТ.

Десятки тисяч людей загинули там від примусової праці, вбивств, медичних експериментів, голоду і хвороб, перш ніж табір був звільнений радянськими військами. У різний час у Заксенгаузені утримувалися Степан Бандера, Яків Джугашвілі (син Сталіна), Олег Ольжич і Курт Шушніг, колишній федеральний канцлер Австрії. До 1950 року був "Спецтабором № 7" НКВС СРСР.

Нагадаємо, Німеччина докладає всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності останніх колишніх нацистських військових злочинців, які вижили. Однак останніми роками, оскільки час спливає, багато справ було припинено через смерть обвинувачених або їхню фізичну нездатність постати перед судом. Раніше стало відомо, що в серпні Федеральний суд Німеччини залишив чинним обвинувальний вирок 99-річній Ірмгард Фюрхнер за співучасть у вбивстві, скоєному нею у зв'язку з роботою друкаркою в нацистському концентраційному таборі в останні два роки Другої світової війни. Неявка Фюрхнер на відкриття судового процесу 2021 року зробила її, у віці 96 років, найстарішим утікачем у світі, що спонукало суддів видати ордер на її арешт.