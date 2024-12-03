100-летний нацист предстанет перед судом за убийства в концлагере Заксенхаузен

Грегор Форманек обвиняется в содействии убийству 3322 человек в лагере Заксенхаузен, где он работал охранником с июля 1943 года по февраль 1945 года. В этом концлагере с 1941 года сидел Степан Бандера.

Бывший охранник нацистского лагеря Заксенхаузен, который находился в немецком Ораниенбурге во времена Второй мировой войны, предстанет перед судом за предполагаемую помощь в "коварных убийствах" тысяч заключенных. Лагерь для интернированных был известен своими газовыми камерами и ужасающими медицинскими экспериментами и казнями, использовавшимися в качестве образца для Освенцима. Грегор Форманек работал там два года. Об этом пишет Daily Mail.

Форманек из округа Майн-Кинциг в немецкой земле Гессен ранее был признан региональным судом недееспособным на основании экспертной оценки.

100-летний Грегор Форманек Фото: Скриншот

По сообщениям местных СМИ, эксперт счел бывшего эсэсовца непригодным из-за его преклонного возраста и предполагаемого плохого психического и физического состояния.

Однако теперь высший земельный суд отменил это решение после апелляции прокуратуры и адвоката Ханса-Юргена Ферстера, представляющего соистцов в этом разбирательстве. Франкфуртский суд счел, что решение эксперта не было основано на "достаточных фактах".

100-летний Грегор Форманек обвиняется в содействии убийству 3322 человек в Заксенхаузене, где он работал с июля 1943 года по февраль 1945 года. По оценкам историков, через Заксенхаузен прошло 200 000 заключенных и там было убито 30 000 человек, не считая советских заключенных.

Дело было возвращено в земельный суд Ханау в немецкой земле Гессен для принятия нового решения по Форманеку после того, как судьи высшей инстанции отказались самостоятельно возбуждать дело против бывшего охранника СС.

Форманек десятилетиями жил незамеченным в скромной квартире недалеко от Франкфурта, пока репортеры не выследили его в прошлом году. Однако бывший охранник лагеря хранил молчание по поводу выдвинутых против него обвинений. Компрометирующие документы из Федерального архива и Архива записей Штази раскрывают ужасное прошлое Форманека.

Форманек родился в Румынии в семье немецкоговорящего портного. 4 июля 1943 года вступил в СС и стал частью охранного батальона Заксенхаузен в Бранденбурге. В одном из документов Штази отмечается, что Форманек "продолжал убивать заключенных".

Дело Грегора Форманека Фото: Bundesarchiv

Служба Грегора Форманека в качестве охранника СС подтверждается документом Главного управления кадров СС. Однако сам он в резюме отмечал, что его просто "призвали в армию"

После войны Форманек был арестован Красной Армией и приговорен советским военным трибуналом к ​​25 годам лишения свободы за шпионаж и преступления против человечности.

Освободившись через десять лет, он переехал в Западную Германию и тихо жил, работая носильщиком.

Охранники лагеря Заксенхаузен Фото: Wikipedia

Против него свидетельствовали также бывшие заключенные лагеря Заксенхаузен. Среди них был 90-летний Юрек Шарф, переживший Холокост. В возрасте десяти лет Юрека депортировали в Равенсбрюк вместе с тетей и матерью, позже его перевели в Кенигс-Вустерхаузен, где в феврале 1945-го умерла его мать, а затем в Заксенхаузен.

"Я находился в больничном блоке в Заксенхаузене вместе с отцом и дядей, и меня должны были расстрелять. Мы ждали казни несколько часов, а потом нас освободили", — рассказывал Шарф немецкой газете Bild о том, как его освободили в апреле 1945 года в возрасте 12 лет.

По его словам, заключенных Заксенхаузена СС-овцы забрали с собой, отступая от Красной армии. Их гнали долгим "маршем смерти", намереваясь загнать на баржи и утопить в Балтийском море, чтобы скрыть следы преступлений. Шарф видел, как одного его дядю забили до смерти, еще одного – застрелил охранник СС.

Прочитав резюме Форманека, Шарф сказал Bild: "Он не упоминает Заксенхаузен. Охранники СС оскорбляли и избивали нас в концентрационных лагерях. Они не считали нас людьми".

Что известно о лагере Заксенхаузен

Заксенхаузен был построен в 1936 году для содержания высокопоставленных политических заключенных. Это лагерь, где нацисты оттачивали методы убийства, которые затем были масштабированы и применялись для уничтожения миллионов людей в более крупных и печально известных лагерях, таких как Освенцим. Именно его ворота украшала мрачная надпись "Труд освобождает".

Лагерь Заксенхаузен на аэроснимках Фото: Wikipedia

В период с 1936 по 1945 год в лагере Заксенхаузен содержалось более 200 000 человек, включая евреев, ромов, свидетелей Иеговы, противников нацистского режима и представителей ЛГБТ.

Десятки тысяч людей погибли там от принудительного труда, убийств, медицинских экспериментов, голода и болезней, прежде чем лагерь был освобожден советскими войсками. В разное время в Заксенхаузене содержались Степан Бандера, Яков Джугашвили (сын Сталина), Олег Ольжич и Курт Шушниг, бывший федеральный канцлер Австрии. До 1950 года был "Спецлагерем № 7" НКВД СССР.

Напомним, Германия прилагает все усилия, чтобы привлечь к ответственности последних выживших бывших нацистских военных преступников. Однако в последние годы, поскольку время истекает, многие дела были прекращены из-за смерти обвиняемых или их физической неспособности предстать перед судом. Ранее стало известно, что в августе Федеральный суд Германии оставил в силе обвинительный приговор 99-летней Ирмгард Фюрхнер за соучастие в убийстве, совершенном ею в связи с работой машинисткой в ​​нацистском концентрационном лагере в последние два года Второй мировой войны. Неявка Фюрхнер на открытие судебного процесса в 2021 году сделала ее, в возрасте 96 лет, старейшим беглецом в мире, что побудило судей выдать ордер на ее арест.