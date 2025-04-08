Нерухомість із нацистським минулим: у Німеччині продають віллу Германа Герінга

Розкішна вілла без сусідів може похвалитися видом на Північне море. Після того, як глава Люфтваффе наклав на себе руки, вілла кілька разів змінювала власників і навіть належала династії Біркеншток, відомим виробникам сандалій.

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Про це пише Bild.

На продаж виставлено літню резиденцію військового злочинця Германа Герінга, глави Люфтваффе, заступника Адольфа Гітлера і почесного члена СС.

Вілла Германа Герінга на острові Зюльт Фото: Sothebyʼs

Вілла Герінга розташована на острові Зюльт. Точна ціна тримається в суворій таємниці, але інсайдери вважають, що вона коштує не менше 15 мільйонів євро.

Будинок Min Lütten (моя малеча, — ред.) має солом'яний дах і розташований просто в дюнах Веннінгштедта з прекрасним видом на Північне море.

Вид із вікна вілли на Північне море Фото: Sothebyʼs

Після масштабної реконструкції будинок, побудований 1937 року, тепер представлений у каталозі нерухомості Sotheby's, як "унікальна коштовність". Житлова площа будинку становить 200 квадратних метрів, у ньому є три спальні та три ванні кімнати. Герінг переїхав на віллу вже влітку того ж будинку разом зі своєю дружиною Еммою та донькою Еддою (вона померла в Мюнхені 2018 року).

Герман Герінг із дружиною Еммою та друзями на віллі Фото: Universal History Archive

Після Другої світової війни будинок кілька разів змінював власників. У 1958 році династія виробників сандалій Біркеншток купила його за 60 000 марок. Кінорежисер Філіп Біркеншток і його брати та сестри проводили там відпустку протягом майже 40 років.

Вілла Германа Герінга 1937 року Фото: history.com

"Наша бабуся і наша мама були в захваті від цього будинку, у ньому було пережито стільки емоцій", — згадував Біркеншток.

У 2019 році спадкоємці Біркенштока з важким серцем вирішили продати будинок і виручили за нього 12 мільйонів євро. "Моє малятко" було відремонтовано, було відновлено такі історичні деталі, як оригінальна паркетна підлога і камін. У новому підвалі також було встановлено тепловий насос та інженерні комунікації.

Однак тепер новий власник знову виставляє його на продаж. Будинок є пам'яткою архітектури і має велике культурне та історичне значення, пише Sotheby's. Безперешкодний вид на море та вигідне розташування серед дюн роблять його особливо привабливим. Менш ніж за хвилину ви дістанетеся до пляжу, яким гуляв Герман Герінг та інші, менш відомі жителі острова Зюльт. Нагадаємо, глава Люфтваффе наклав на себе руки 1946 року, проковтнувши капсулу з ціанідом, коли Нюрберзький трибунал засудив його до страти через повішення.

Нагадаємо, для публіки вперше в історії буде відкрито будинок Рудольфа Хесса, коменданта концтабору Освенцим-Біркенау (Аушвіц), що діяв під час Другої світової війни, де було вбито понад мільйон євреїв і людей інших національностей.