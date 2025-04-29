Менгеле, Ейхман та інші нацисти: Аргентина показала секретні архіви (документи)
Адольф Ейхман, Йозеф Менгеле та інші нацисти втекли до Аргентини після Другої світової війни. Близько 2000 документів про топ-чиновників Третього рейху тепер доступні громадськості.
Витяги з архівів опубліковано на офіційному сайті Аргентини.
Укладачі бази даних зазначають, що в Аргентину та інші країни Південної Америки через "пацючі стежки" втекли близько 10 000 нацистських злочинців.
Чиновники з Ватикану допомагали їм, зробивши фальшиві документи. Наприклад Франца Штангль, колишній гауптштурмфюрер "СС" і комендант концтаборів Собібор і Треблінка, відповідальний за вбивства близько мільйона євреїв, вільно пройшов пішки до Флоренції.
Римський єпископ Алоїс Худаль організував для нього документи і завдяки цьому він вирушив до Сирії, а потім до Бразилії.
В архіві Аргентини доступні 1850 документів про нацистів, серед яких особисті справи, газетні вирізки, перебіг розслідування справи, довідки та інше. Документи надійшли до Головного архіву Аргентини країни 1992 року.
Американські сенатори після відкриття архівів почали розслідування діяльності швейцарського банку Credit Suisse, оскільки він обслуговував рахунки нацистів або пов'язаних із ними людей. У Центрі Візенталя підрахували, що в Аргентині ховалися близько 10 тисяч нацистів, пише газета La Nacion.
Аргентина відкрила архів нацистів: хто в списках?
В опублікованих документах є дані про "архітектора Голокосту" Адольфа Ейхмана. Завдяки операції ізраїльської розвідки його вивезли з Аргентини і стратили.
В архівах є дані про "ангела смерті з Освенцима" Йозефа Менгеля, офіцерів СС Еріха Прібке і Клауса Барбі.
Також є відомості про Мартіна Бормана, главу канцелярії НСДАП, особистого секретаря лідера нацистів Адольфа Гітлера. Вважалося, що він утік із Німеччини до Південної Америки, але 1972 року його останки знайшли в Німеччині.
Аргентина показала понад 1,2 тисячі указів, виданих із 1957 до 2005 року, у яких ідеться про купівлі та продажі, внесення змін до бюджету та організацію діяльності розвідки, уточнює La Nation.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей наприкінці березня 2025 року доручив розсекретити і представити громадськості архіви про нацистів.
Нагадаємо, ЦРУ з'ясовувало місцезнаходження Адольфа Гітлера в Аргентині та інших країнах Південної Америки. У нього міг бути секретний притулок у спа-готелі в Ла-Фальде.
У Німеччині продавали літню резиденцію нацистського злочинця, глави Люфтваффе Германа Герінга. Будинок розташований у дюнах Веннінгштедта з видом на Північне море.