Менгеле, Ейхман та інші нацисти: Аргентина показала секретні архіви (документи)

Адольф Ейхман, Йозеф Менгеле та інші нацисти втекли до Аргентини після Другої світової війни. Близько 2000 документів про топ-чиновників Третього рейху тепер доступні громадськості.

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Витяги з архівів опубліковано на офіційному сайті Аргентини.

Укладачі бази даних зазначають, що в Аргентину та інші країни Південної Америки через "пацючі стежки" втекли близько 10 000 нацистських злочинців.

Чиновники з Ватикану допомагали їм, зробивши фальшиві документи. Наприклад Франца Штангль, колишній гауптштурмфюрер "СС" і комендант концтаборів Собібор і Треблінка, відповідальний за вбивства близько мільйона євреїв, вільно пройшов пішки до Флоренції.

Римський єпископ Алоїс Худаль організував для нього документи і завдяки цьому він вирушив до Сирії, а потім до Бразилії.

В архіві Аргентини доступні 1850 документів про нацистів, серед яких особисті справи, газетні вирізки, перебіг розслідування справи, довідки та інше. Документи надійшли до Головного архіву Аргентини країни 1992 року.

В архіві Аргентини про нацистів доступні 1850 документів

Американські сенатори після відкриття архівів почали розслідування діяльності швейцарського банку Credit Suisse, оскільки він обслуговував рахунки нацистів або пов'язаних із ними людей. У Центрі Візенталя підрахували, що в Аргентині ховалися близько 10 тисяч нацистів, пише газета La Nacion.

Аргентина відкрила архів нацистів: хто в списках?

В опублікованих документах є дані про "архітектора Голокосту" Адольфа Ейхмана. Завдяки операції ізраїльської розвідки його вивезли з Аргентини і стратили.

Адольф Ейхман вважається "архітектором Голокосту"

В архівах є дані про "ангела смерті з Освенцима" Йозефа Менгеля, офіцерів СС Еріха Прібке і Клауса Барбі.

Йозеф Менгеле ставив садистські досліди в Освенцимі

Також є відомості про Мартіна Бормана, главу канцелярії НСДАП, особистого секретаря лідера нацистів Адольфа Гітлера. Вважалося, що він утік із Німеччини до Південної Америки, але 1972 року його останки знайшли в Німеччині.

Аргентина показала понад 1,2 тисячі указів, виданих із 1957 до 2005 року, у яких ідеться про купівлі та продажі, внесення змін до бюджету та організацію діяльності розвідки, уточнює La Nation.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей наприкінці березня 2025 року доручив розсекретити і представити громадськості архіви про нацистів.

Нагадаємо, ЦРУ з'ясовувало місцезнаходження Адольфа Гітлера в Аргентині та інших країнах Південної Америки. У нього міг бути секретний притулок у спа-готелі в Ла-Фальде.

У Німеччині продавали літню резиденцію нацистського злочинця, глави Люфтваффе Германа Герінга. Будинок розташований у дюнах Веннінгштедта з видом на Північне море.