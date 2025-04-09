ЦРУ шукали Гітлера в Південній Америці через 10 років після його смерті

Розсекречені документи від жовтня 1945 року показують, що хоча весь світ вважав Гітлера мертвим, у США перевіряли версії про те, що він міг вижити і втекти до Аргентини, Колумбії, або будь-якої іншої країни в Південній Америці.

Related video

Про це пише NYpost.

Коли 30 квітня 1945 року радянські війська торували собі шлях у центр Берліна, Гітлер і його давня подруга Єва Браун, з якою він одружився напередодні, наклали на себе руки в підземному бункері фюрера, щоб уникнути полону.

ЦРУ до 1955 року вважали, що Гітлер зумів вижити в 1945 році Фото: Getty Images

Їхні тіла були частково спалені і поховані в неглибокій воронці від бомби. Радянські солдати пізніше ексгумували останки, які СРСР ідентифікував за стоматологічними записами, і тримали їх у Східній Німеччині, доки агенти КДБ не знищили останки у квітні 1970 року, зберігши тільки щелепу та череп, які доправили до Москви, згідно з даними Mi5.

Однак одразу після повідомлень про смерть Гітлера з'явилися теорії змови про те, що він пережив війну і таємно втік із Німеччини.

Хоча ЦРУ має звіт про розтин, що підтверджує смерть Гітлера, інші документи свідчать про те, що польові агенти підозрювали, про те, що він міг сховатися в Південній Америці під вигаданим ім'ям, і роздобули фотографію людини, разюче схожої на нацистського лідера.

Розсекречені документи від жовтня 1945 року показують, що агенти Військового міністерства США повідомили ФБР про можливий секретний притулок у спа-готелі в Ла-Фальде, Аргентина, яким Гітлер міг скористатися, якби вижив.

ЦРУ розшукувало Гітлера ще 10 років після 1945 року Фото: CIA

У документі йдеться про те, що власниця готелю та її сім'я були "затятими прихильниками Адольфа Гітлера" і жертвували значні суми нацистській партії ще в 1920-х через міністра пропаганди Йозефа Геббельса. Пізніше вони зустрічалися з Гітлером у Німеччині та навіть жили в одному готелі.

В іншому документі від жовтня 1955 року від агента ЦРУ з кодовим ім'ям "CIMELODY-3" ідеться про те, що він отримав інформацію від друга, який розмовляв із людиною, котра стверджувала, що він — колишній солдат СС Філіп Сітроен, який "упевнено" сказав йому, що Гітлер усе ще живий і перебуває в Колумбії.

Сітроен стверджував, що щомісяця спілкувався з колишнім лідером нацистів, і надав другові CIMELODY-3 фотографію, на якій він зображений із людиною, яку він назвав Гітлером, на пляжі в Тунсі, Колумбія.

Філіп Сітроен з імовірним Гітлером Фото: CIA

Людина, яку вважали Гітлером, носила ім'я "Адольф Шріттельмайор". Він покинув Колумбію і вирушив до Аргентини в січні 1955 року. Того ж року пошуки Гітлера, який нібито втік, припинилися.

Утім, "щурячі стежки", якими нацисти залишали Німеччину після 1945 року, і справді існували.

У 1960 році агенти ізраїльського Моссаду таємно захопили одного з організаторів Голокосту, Адольфа Ейхмана, в Аргентині та доправили його назад, щоб він постав перед судом у Єрусалимі, де його визнали винним і засудили до смертної кари через повішення.

Лікар СС Йозеф Менгеле, прозваний "ангелом смерті" за його жахливі медичні експерименти над ув'язненими в Освенцимі, втік і уникнув полону. Він помер у Бразилії 1979 року після серцевого нападу під час купання.

Раніше міністр внутрішніх справ Аргентини Гільєрмо Альберто Франкос оголосив, що буде опубліковано секретні файли, що стосуються "нацистів, які шукали притулку в Аргентині і перебували під захистом протягом багатьох років" після Другої світової війни. У записах буде детально описано банківські та фінансові операції, а також використання нацистських "щурячих стежок". За оцінками, близько 10 000 нацистів та інших військових злочинців уникли переслідувань за свою роль у Голокості, втікши в Аргентину та інші країни Латинської Америки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що режим Асада в Сирії допомагав будувати Алоїз Бруннер, колись найрозшукуваніший нацист у світі і соратник Адольфа Ейхмана.