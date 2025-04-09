ЦРУ искали Гитлера в Южной Америке спустя 10 лет после его смерти

Рассекреченные документы от октября 1945 года показывают, что хотя весь мир считал Гитлера мертвым, в США проверяли версии о том, что он мог выжить и сбежать в Аргентину, Колумбию, или любую другую страну в Южной Америке.

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Об этом пишет NYpost.

Когда 30 апреля 1945 года советские войска прокладывали себе путь в центр Берлина, Гитлер и его давняя подруга Ева Браун, на которой он женился накануне, покончили с собой в подземном бункере фюрера, чтобы избежать плена.

ЦРУ до 1955 года считали, что Гитлер сумел выжить в 1945 году Фото: Getty Images

Их тела были частично сожжены и захоронены в неглубокой воронке от бомбы. Советские солдаты позже эксгумировали останки, которые СССР идентифицировал по стоматологическим записям, и держали их в Восточной Германии, пока агенты КГБ не уничтожили останки в апреле 1970 года, сохранив только челюсть и череп, которые были доставлены в Москву, согласно данным Mi5.

Однако сразу после сообщений о смерти Гитлера появились теории заговора о том, что он пережил войну и тайно бежал из Германии.

Хотя у ЦРУ имеется отчет о вскрытии, подтверждающий смерть Гитлера, другие документы свидетельствуют о том, что полевые агенты подозревали, о том, что он мог укрыться в Южной Америке под вымышленным именем, и раздобыли фотографию человека, поразительно похожего на нацистского лидера.

Рассекреченные документы от октября 1945 года показывают, что агенты Военного министерства США сообщили ФБР о возможном секретном убежище в спа-отеле в Ла-Фальде, Аргентина, которым Гитлер мог воспользоваться, если бы выжил.

ЦРУ разыскивало Гитлера еще 10 лет после 1945 года Фото: CIA

В документе говорится, что владелица отеля и ее семья были "ярыми сторонниками Адольфа Гитлера" и жертвовали значительные суммы нацистской партии еще в 1920-х через министра пропаганды Йозефа Геббельса. Позже они встречались с Гитлером в Германии и даже жили в одном отеле.

В другом документе от октября 1955 года от агента ЦРУ с кодовым именем "CIMELODY-3" говорится, что он получил информацию от друга, который разговаривал с человеком, утверждавшим, что он бывший солдат СС Филипп Ситроен, который "уверенно" сказал ему, что Гитлер все еще жив и находится в Колумбии.

Ситроен утверждал, что ежемесячно общался с бывшим лидером нацистов, и предоставил другу CIMELODY-3 фотографию, на которой он изображен с человеком, которого он назвал Гитлером, на пляже в Тунхе, Колумбия.

Филипп Ситроен с предполагаемым Гитлером Фото: CIA

Человек, которого считали Гитлером, носил имя "Адольф Шриттельмайор". Он покинул Колумбию и отправился в Аргентину в январе 1955 года. В том же году поиски якобы сбежавшего Гитлера прекратились.

Впрочем, "крысиные тропы", которыми нацисты покидали Германию после 1945 года и правда существовали.

В 1960 году агенты израильского Моссада тайно захватили одного из организаторов Холокоста, Адольфа Эйхмана, в Аргентине и доставили его обратно, чтобы он предстал перед судом в Иерусалиме, где он был признан виновным и приговорен к смертной казни через повешение.

Врач СС Йозеф Менгеле, прозванный "ангелом смерти" за его ужасные медицинские эксперименты над заключенными в Освенциме, сбежал и избежал плена. Он умер в Бразилии в 1979 году после сердечного приступа во время купания.

Ранее министр внутренних дел Аргентины Гильермо Альберто Франкос объявил, что будут опубликованы секретные файлы, касающиеся "нацистов, которые искали убежища в Аргентине и находились под защитой в течение многих лет" после Второй мировой войны. В записях будут подробно описаны банковские и финансовые операции, а также использование нацистских "крысиных троп". По оценкам, около 10 000 нацистов и других военных преступников избежали преследований за свою роль в Холокосте, бежав в Аргентину и другие страны Латинской Америки.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что режим Асада в Сирии помогал строить Алоиз Бруннер, некогда самый разыскиваемый нацист в мире и соратник Адольфа Эйхмана.