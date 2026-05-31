Израиль занял в Ливане легендарную крепость тамплиеров: что известно о замке Бофор

Крепость, которая находится в Набатее, со времен Крестовых походов является важной стратегической точкой. Ее завоевывали султаны и тамплиеры.

Израиль выпустил предупреждение об эвакуации для районов к югу от реки Захрани, что расширит буферную зону, которую он стремится создать на юге Ливана. А захват замка Бофор (или Бельфор) снова, как и в Средние века, стал важной вехой, пишет Sky News.

Замок Бофор принадлежал Саладину и тамплиерам

Захват крепости, расположенной на юге Ливана, произошел после нескольких дней авиаударов и ожесточенных боев в окрестных деревнях, где израильские войска сражались с боевиками "Хезболлы".

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подняли израильский флаг над крепостью, а министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна будет удерживать этот стратегически важный пункт.

Это знаменует собой важное событие в последней войне между Израилем и "Хезболлой", которая началась 2 марта, когда группировка обстреляла север Израиля через два дня после начала операции "Эпическая ярость" против Ирана.

Крепость Бофор — оплот тамплиеров и крестоноцев

Крепость Бофорт, возвышающаяся над зелеными холмами Ливана и с видом на реку Литани, на протяжении последних тысячи лет являлась стратегически важным военным объектом для разных армий.

Еще до того, как высоту захватили крестоносцы, здесь находилось укрепление. Но в XII веке здесь построили укрепленный замок.

Он получил название bel fort или beau fort ( старофранцузское слово , означающее "красивая крепость") от крестоносцев. Его арабское название Qalʿat al-Shaqīf означает "Замок Высокой Скалы", причем shqif — заимствование из арамейского языка.

Замок Бофор сотни лет был важен, как стратегическая точка Фото: Wikipedia

Из рук крестоносцев замок перешел в руки армии султана Саладина, а потом – к тамплиерам, пока Бофор не отобрал мамлюкский султан Байбарс.

Крепость перестала быть таковой в 1782 году, когда ее разрушил губернатор Акры, добило ее землетрясение 1837 года. И замок служил убежищем для пастухов и овец, пока израильская армия не занимала его с 1982 по 2000 год. И вот ЦАХАЛ вернулся в крепость.

Следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном запланирован на 2 и 3 июня.

Ни "Хезболла", ни ливанское правительство пока не прокомментировали захват крепости Израилем.

