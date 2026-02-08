Туристы и не догадывались: под популярным отелем скрывался средневековый замок (фото)

Под популярным отелем во французском городе Ванн специалисты обнаружили неожиданную находку — удивительно хорошо сохранившийся 640-летний средневековый замок. Историки говорят, что это открытие меняет некоторые представления об известной крепости.

По имеющимся доказательствам, найденные останки принадлежат замку Шато де л'Эрмин, построенный герцогом Жаном IV в 1380-х годах. Об этом сообщает The Mirror.

Во время археологических работ был раскрыт почти неповрежденный замок XIV века, скрытый под известным французским отелем. Раскопки, которые продолжались весной и осенью 2023 года, поразили археологов исключительным состоянием сохранности объекта.

В Национальном институте превентивных археологических исследований (INRAP) заявили, что раскопки постепенно открывали сооружение. Герцогский дом имел 42 метра в длину и 17 метров в ширину и был оснащен стенами исключительной толщины.

Відео дня

"Герцогский дом — это жилье герцога, которым и был Жан IV. Здание непосредственно граничило со рвом и с запада было фланкировано тем, что можно назвать "квадратной башней", — говорят ученые.

Остатки герцогского дома Фото: Jam Press

Во время работ археологи обнаружили несколько лестниц, в частности одну лестничную конструкцию в чрезвычайно хорошем состоянии. Команда также нашла многочисленные артефакты повседневной жизни замка: элементы одежды, украшения, монеты, замки, а также кухонную посуду.

"Кроме того, археологи провели глубокое обследование рва. Из этой очень влажной среды был изъят богатый набор предметов. Влага, вероятно, также способствовала сохранению деревянных изделий и фрагментов бочек. Строительство происходило в одну фазу, что свидетельствует о масштабе финансовых и человеческих ресурсов, привлеченных к проекту. Остатки сооружения указывают на то, что Жан IV умел окружать себя лучшими инженерами и мастерами своего времени", — отчитываются археологи.

Эксперты INRAP также отметили исключительную организацию строительных работ, заметную в конструкции замка. Представитель института пояснил, что однородность материалов, использованных при возведении замка, и стандартизация модулей демонстрируют "совершенное управление строительной площадкой на всех этапах — от добычи камня до его непосредственного использования".

Ранее Фокус рассказывал о том, как археологи искали замок, а нашли совсем другие артефакты. Вместо руин 400-летнего замка Дерригоннелли в графстве Ферман в Ирландии группа археологов нашла нечто более впечатляющее.

Впоследствии стало известно, что ученые сделали открытие необычным способом. Благодаря новым данным LiDAR с высоким разрешением, ученые обнаружили ранее неизвестный средневековый замок в кантоне Тургау в Швейцарии.