Туристи й не здогадувалися: під популярним готелем приховувався середньовічний замок (фото)

Під популярним готелем у французькому місті Ванн фахівці виявили неочікувану знахідку — дивовижно добре збережений 640-річний середньовічний замок. Історики кажуть, що це відкриття змінює деякі уявлення про відому фортецю.

За наявними доказами, знайдені рештки належать замку Шато де л’Ермін, збудований герцогом Жаном IV у 1380-х роках. Про це повідомляє The Mirror.

Під час археологічних робіт було розкрито майже неушкоджений замок XIV століття, прихований під відомим французьким готелем. Розкопки, які тривали навесні та восени 2023 року, вразили археологів винятковим станом збереженості об’єкта.

У Національному інституті превентивних археологічних досліджень (INRAP) заявили, що розкопки поступово відкривали споруду. Герцогський дім мав 42 метри завдовжки і 17 метрів завширшки та був оснащений стінами виняткової товщини.

"Герцогський дім — це житло герцога, яким і був Жан IV. Будівля безпосередньо межувала з ровом і з заходу була фланкована тим, що можна назвати "квадратною вежею", — кажуть науковці.

Залишки герцогського будинку Фото: Jam Press

Під час робіт археологи виявили кілька сходів, зокрема одну сходову конструкцію в надзвичайно доброму стані. Команда також знайшла численні артефакти повсякденного життя замку: елементи одягу, прикраси, монети, замки, а також кухонний посуд.

"Крім того, археологи провели глибоке обстеження рову. З цього дуже вологого середовища було вилучено багатий набір предметів. Волога, ймовірно, також сприяла збереженню дерев’яних виробів і фрагментів бочок. Будівництво відбувалося в одну фазу, що свідчить про масштаб фінансових і людських ресурсів, залучених до проєкту. Залишки споруди вказують на те, що Жан IV умів оточувати себе найкращими інженерами та майстрами свого часу", — звітують археологи.

Експерти INRAP також відзначили виняткову організацію будівельних робіт, помітну в конструкції замку. Представник інституту пояснив, що однорідність матеріалів, використаних під час зведення замку, та стандартизація модулів демонструють "досконале управління будівельним майданчиком на всіх етапах — від видобутку каменю до його безпосереднього використання".

