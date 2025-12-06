Археологи хотіли знайти 400-річний замок і натрапили на щось більш унікальне

Замість руїн 400-річного замку Деррігоннеллі в графстві Ферман в Ірландії група археологів знайшла щось більш вражаюче.

Унаслідок двотижневих громадських розкопок археологи з Університету Квінс у Белфасті виявили артефакти, які відносяться до періоду раннього мезоліту віком 9000 років, включно з кременем і кремнієвими знаряддями праці, повідомляють у звіті.

Це наштовхнуло вчених, що мисливці-збирачі справді мешкали в цьому місці і, ймовірно, мали там сезонний табір.

"За допомогою майже 250 школярів і 35 волонтерів ми виявили набагато більше, ніж могли собі уявити", — каже професорка Ейлін Мерфі.

За її словами, було виявлено безліч залишків матеріалів XVII століття, включно з імпортною керамікою з Англії, фрагментами глиняної люльки, будівельними матеріалами і, можливо, монетою в півпенні часів Вільгельма і Марії.

Також знайдено рів XVII століття, який, можливо, слугував тимчасовою оборонною спорудою під час будівництва замку.

Крім того, учасники виявили свідчення існування доісторичного круглого будинку, що належить до періоду раннього бронзового століття, вік якого становить близько 4000 років.

"Ми знаємо це, тому що виявили великий фрагмент діагностичної кераміки біля основи однієї з ямок під стовпи в будинку", — додала Мерфі.

За останні два роки "Програма громадської археології Північної Ірландії" (CAPNI) провела вісім розкопок, які фінансує Фонд національної спадщини Національної лотереї: у графствах Антрім, Даун, Фермана, Лондондеррі та Тірон.

