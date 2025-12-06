Археологи хотели найти 400-летний замок и наткнулись на нечто более уникальное

Вместо руин 400-летнего замка Дерригоннелли в графстве Ферман в Ирландии группа археологов нашла нечто более впечатляющее.

В результате двухнедельных общественных раскопок археологи из Университета Квинс в Белфасте обнаружили артефакты, относящиеся к периоду раннего мезолита возрастом в 9000 лет, включая кремни и кремниевые орудия труда, сообщается в отечете.

Это натолкнуло ученых, что охотники-собиратели действительно жили в этом месте и, вероятно, имели там сезонный лагерь.

"С помощью почти 250 школьников и 35 волонтеров мы обнаружили гораздо больше, чем могли себе представить", – говорит профессор Эйлин Мерфи.

По ее словам, було обнаружено множество остатков материалов XVII века, включая импортную керамику из Англии, фрагменты глиняной трубки, строительные материалы и, возможно, монету в полпенни времен Вильгельма и Марии.

Также найден ров XVII века, который, возможно, служил временным оборонительным сооружением во время строительства замка.

Кроме того, участники обнаружили свидетельства существования доисторического круглого дома, относящегося к периоду раннего бронзового века, возраст которого составляет около 4000 лет.

"Мы знаем это, потому что обнаружили большой фрагмент диагностической керамики у основания одной из ямок под столбы в доме", – добавила Мерфи.

За последние два года "Программа общественной археологии Северной Ирландии (CAPNI) провела восемь раскопок, финансируемых Фондом национального наследия Национальной лотереи: в графствах Антрим, Даун, Фермана, Лондондерри и Тирон.

