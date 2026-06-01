Иран прекратил переговоры с США из-за атак по Ливану: грозят перекрыть путь к Суэцкому каналу

Переговорная группа Тегерана прекращает обмен сообщениями с Соединенными Штатами через посредников в связи с атаками Израиля на Ливан.

Reuters цитирует иранское информационное агентство Tasnim и сообщает, что Иран и Фронт сопротивления, в который входят его шиитские союзники в Йемене, Ливане и Ираке, поставили перед собой цель полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать другие фронты, включая Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы "наказать" Израиль и его сторонников.

Если хуситы, союзники Ирана в Йемене, откроют новый фронт в конфликте, одной из очевидных целей станет Баб-эль-Мандебский пролив у побережья Йемена, ключевой морской коридор и узкий проход, контролирующий морское движение к Суэцкому каналу.

"Нарушение на одном фронте — это нарушение режима прекращения огня на всех фронтах. США и Израиль несут ответственность за последствия любого нарушения", — заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, имея в виду израильские операции в Ливане.

Відео дня

Война, названная операцией "Эпическая ярость", начатая США и Израилем 28 февраля нанесла ущерб мировой экономике, приведя к росту цен на энергоносители, поскольку Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, жизненно важный мировой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа.

Иран перестал передавать сообщения для США Фото: Соцсети

"Иранские официальные лица и переговорщики подчеркнули необходимость немедленного прекращения агрессивных и жестоких военных операций сионистского режима в Газе и Ливане, а также необходимость полного вывода войск из оккупированных районов Ливана, и никаких переговоров не будет до тех пор, пока не будут согласованы позиции Ирана и сопротивления по этому вопросу", — сообщают иранские СМИ.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание израильским военным нанести удар по району Дахие в Бейруте, южному пригороду города, являющемуся оплотом поддерживаемой Ираном "Хезболлы". Это происходит на фоне усиливающейся волны израильских атак на юге Ливана после заявления Нетаньяху о том, что Израиль продолжит наступление.

Тем временем грузовое судно, следовавшее по северной части Персидского залива, было поражено неизвестным снарядом.

Война в Иране — что будет дальше

Ранее иранские официальные лица использовали переговоры, чтобы продемонстрировать уверенность в том, что у них сохранились значительные военные возможности на случай провала дипломатии.

В прошлом месяце Корпус стражей исламской революции страны заявил, что любое возобновление конфликта распространится "далеко за пределы региона", угрожая "сокрушительными ударами" и "полным разорением" в местах, которые противники "даже не могут себе представить".

В случае возобновления войны Иран может отреагировать следующим образом:

Новая блокада: Иран не может одержать победу над США и Израилем обычными военными средствами, поэтому он стремится к сдерживанию, причиняя глобальный экономический ущерб посредством блокады Ормузского пролива, критически важного морского коридора. Воодушевленный своим успехом, Тегеран теперь может попытаться нарушить работу еще одного жизненно важного морского коридора.

Нефтяные скважины: Если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу нанести удары по иранским нефтеперерабатывающим заводам, инфраструктуре и электростанциям, Тегеран может попытаться расширить войну на весь арабский мир, нанося удары по чувствительным объектам, чтобы посеять глобальную экономическую панику и нанести дальнейший ущерб репутации соседних стран как безопасных центров международного бизнеса и надежных гарантов глобальных энергетических потоков.

Европейские цели: Фарзин Надими, старший научный сотрудник Вашингтонского института, заявил, что если осмелевший Тегеран решит применить свои ракеты большой дальности против Европы в ходе внезапной атаки, целями могут стать ключевые американские авиабазы ​​в Великобритании или логистический и телекоммуникационный центр Рамштайн в Германии. "Однако Иран, скорее всего, оставит такую ​​возможность для самого высокого уровня эскалации", — сказал он.

Напомним, тем временем мировой рынок отреагировал ростом цен на нефть, когда начались разговоры о том, что Иран и США ведут переговоры и якобы готовы к перемирию.

Ранее Израиль захватил в Ливане историческую крепость крестоносцев, которую в свое время контролировали тамплиеры и легендарный Саладин.