У Пентагоні сталася НС: у будівлі заблоковано поверхи та проводиться евакуація людей, подробиці

Після того, як системи моніторингу якості повітря виявили можливу наявність небезпечних речовин, кілька поверхів і коридорів у будівлі Пентагону було заблоковано, а інших людей евакуйовано.

Три джерела, обізнані з ситуацією, та місцева пожежна служба у коментарі CNN підтвердили інцидент у міністерстві оборони США.

Двоє інсайдерів стверджують, що другий–п’ятий поверхи в коридорах з четвертого по сьомий у великому комплексі Пентагону були закриті, а третій додав, що поліцейські в будівлі носять протигази та повне хімічне захисне спорядження.

За словами речника Пентагону Шона Парнелла, системи всередині Пентагону "виявили проблему з якістю повітря, що вимагає вжиття запобіжних заходів до з’ясування її серйозності".

"Департамент дотримується стандартних протоколів безпеки, зокрема наказу про укриття в постраждалому районі. Групи реагування вже на місці й готові надати допомогу тим, хто перебуває в будівлі", — заявив він.

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Капітан Джеймі Джилл, представник Агентства з захисту сил Пентагону, запевнив, що група реагування на інциденти з небезпечними матеріалами працює за сприяння пожежної служби округу Арлінгтон.

"Додаткові аналізи можуть тривати від однієї до двох годин. Групи реагування перебувають на місці та готові надати підтримку людям, які знаходяться в будівлі, у разі потреби. Ви можете спостерігати за роботою співробітників різних відомств та за запобіжними заходами, що вживаються у внутрішньому дворику", — йдеться у повідомленні, розісланому службою безпеки Пентагону.

Нагадаємо, Пентагон дедалі більше побоюється, що Ізраїль посилює шпигунську діяльність проти США, незважаючи на те, що ця країна є найближчим союзником у війні на Близькому Сході.

Чиновники, обізнані з цим питанням, повідомили, що Агентство оборонної розвідки Пентагону (DIA) опублікувало нову оцінку контррозвідувальної загрози на тлі зростаючої напруженості між Ізраїлем і США щодо подальших дій у війні з Іраном.

У внутрішньому повідомленні відомства йшлося про те, що цей рівень підвищено до "критичного".

Також повідомлялося, що Пентагон розсекретив свідчення першого астронавта на Місяці про НЛО.