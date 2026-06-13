Потиснув руку президенту: Усик зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі (фото)

Чемпіон світу у надважкій вазі, український боксер Олександр Усик зустрівся із президентом США Дональдом Трамп під час свого перебування у Штатах.

Український боксер та американський лідер побачилися у стінах Білого дому. Про це 13 червня повідомила помічниця Трампа Марго Мартін на своїй сторінці у мережі X.

Мартін оприлюднила фотографію, на якій видно, як Олександр Усик тисне руку Дональду Трампу.

"Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті разом із чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком", — підписала кадр помічниця глави Білого дому.

Зустріч Олександра Усика та Дональда Трампа у Білому домі

Водночас подробиці їхньої зустрічі поки що залишаються невідомими. Також невідома головна мета приїзду Усика до Штатів.

Олександр Усик вже відвідав Пентагон

Напередодні боксер показав на своїй сторінці в Instagram кадри відвідин Пентагону. Під час візиту у будівлі стався інцидент, через який проводилася евакуація на кількох поверхах, оскільки системи моніторингу якості повітря виявили можливу наявність небезпечних речовин.

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Серед тих, кого евакуювали з Пентагону, був і Олександр Усик.

Хоча точну мету візиту Усика до США поки не розкривають, ЗМІ припускають, що боксер прибув сюди як гість ММА-турніру UFC Freedom 250. Турнір має відбутися у ніч на 15 червня на території Білого дому.

Нагадаємо, раніше дружина Олександра Усика Катерина "засвітилась" на березі моря.

Також на початку червня Джошуа розповів, чи може провести третій бій проти Усика.