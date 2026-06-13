Пожал руку президенту: Усик встретился с Дональдом Трампом в Белом доме (фото)
Чемпион мира в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом во время своего пребывания в Штатах.
Украинский боксер и американский лидер встретились в Белом доме. Об этом 13 июня сообщила помощница Трампа Марго Мартин на своей странице в сети X.
Мартин опубликовала фотографию, на которой видно, как Александр Усик пожимает руку Дональду Трампу.
"Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете вместе с чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком", — подписала снимок помощница главы Белого дома.
В то же время подробности их встречи пока остаются неизвестными. Также неизвестна основная цель визита Усика в США.
Александр Усик уже побывал в Пентагоне
Накануне боксер опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с визита в Пентагон. Во время визита в здании произошел инцидент, из-за которого была проведена эвакуация на нескольких этажах, поскольку системы мониторинга качества воздуха зафиксировали возможное наличие опасных веществ.
Среди тех, кого эвакуировали из Пентагона, был и Александр Усик.
Хотя точную цель визита Усика в США пока не раскрывают, СМИ предполагают, что боксер прибыл сюда в качестве гостя ММА-турнира UFC Freedom 250. Турнир должен состояться в ночь на 15 июня на территории Белого дома.
Напомним, ранее супруга Александра Усика Екатерина "засветилась" на берегу моря.
Кроме того, в начале июня Джошуа рассказал, сможет ли он провести третий бой против Усика.