Пожал руку президенту: Усик встретился с Дональдом Трампом в Белом доме (фото)

Чемпион мира в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом во время своего пребывания в Штатах.

Украинский боксер и американский лидер встретились в Белом доме. Об этом 13 июня сообщила помощница Трампа Марго Мартин на своей странице в сети X.

Мартин опубликовала фотографию, на которой видно, как Александр Усик пожимает руку Дональду Трампу.

"Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете вместе с чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком", — подписала снимок помощница главы Белого дома.

Встреча Александра Усика и Дональда Трампа в Белом доме

В то же время подробности их встречи пока остаются неизвестными. Также неизвестна основная цель визита Усика в США.

Александр Усик уже побывал в Пентагоне

Накануне боксер опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с визита в Пентагон. Во время визита в здании произошел инцидент, из-за которого была проведена эвакуация на нескольких этажах, поскольку системы мониторинга качества воздуха зафиксировали возможное наличие опасных веществ.

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Среди тех, кого эвакуировали из Пентагона, был и Александр Усик.

Хотя точную цель визита Усика в США пока не раскрывают, СМИ предполагают, что боксер прибыл сюда в качестве гостя ММА-турнира UFC Freedom 250. Турнир должен состояться в ночь на 15 июня на территории Белого дома.

Напомним, ранее супруга Александра Усика Екатерина "засветилась" на берегу моря.

Кроме того, в начале июня Джошуа рассказал, сможет ли он провести третий бой против Усика.