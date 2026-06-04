"Раньше была вражда": Джошуа рассказал, может ли провести третий бой против Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о том, что был бы не против провести еще один поединок против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика. Ранее украинец дважды побеждал британца.

В то же время Джошуа отметил, что это был бы другой поединок, ведь сейчас между ним и украинцем нет вражды. Об этом британец сказал в интервью Ring Magazine.

"Это зависит от него. Но я думаю, что это было бы замечательно, с уважением. Это было бы просто дружеское соревнование. Раньше все было иначе, была настоящая вражда, но сейчас это было бы просто дружеское соревнование", — пояснил Джошуа.

У самого британца в этом году запланировано два поединка. Сначала, 25 июля, он сойдется с Кристианом Пренгой в Эр-Рияде, а в конце года у него будет бой против Тайсона Фьюри, который окрестили "Битвой за Британию".

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Ранее Усик дважды побеждал Джошуа в 2021 и 2022 годах.

Чему Усик научил Джошуа

Энтони Джошуа ранее имел тренировочный лагерь с Александром Усиком. Сам британец очень положительно оценивает этот опыт, в частности, команду, которая обычно работает с украинским спортсменом. Он назвал команду Усика "солдатами, которые понимают свой долг — идти покорять мир".

Также Джошуа отметил, чему научился во время работы с Усиком:

"Важности молитвы. Но с точки зрения боксерского интеллекта, если вы посмотрите на него и его команду, это как олимпийская команда, которая перешла из любительского бокса в профессиональный. Итак, я у него научился окружать себя опытными людьми. Некоторые из нас тренируются с другом в местном спортзале, платя 20 фунтов в месяц, и он одновременно выполняет роль тренера по физподготовке. Он не общается с твоим тренером по боксу. А твой тренер по боксу не взаимодействует с массажистом".

По его мнению, сила команды Усика в том, что это единый коллектив, который движется в одном направлении, а не преследуют собственные цели.

"Речь идет о коллективной силе, и это видно по нему. Когда он дерется, его команда делает это вместе с ним", — резюмировал Джошуа.

Напомним, Александр Усик успешно защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Поединок завершился победой украинца в 11 раунде. А 24 мая Верховен подал официальный протест после поражения от Усика.

После этого боя для Усика уже определили следующих соперников. Ожидается, что в ближайшее время украинец встретится с немецким боксером Агитом Кабаелой. Кроме того, в Нидерландах планируют провести реванш между Усиком и Верховеном.

Фокус также писал о том, что Рико Верховен встал на защиту Усика от поклонников бокса, которые выразили недоумение относительно физической формы украинца во время боя.