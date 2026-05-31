"Уже списали со счетов": Верховен на фоне критики Усика сделал неожиданное заявление (видео)

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен, который в ночь на 24 мая провел боксерский поединок с Александром Усиком, встал на защиту украинца от поклонников бокса, которые выразили удивление относительно физической формы Усика во время боя.

В интервью The Ring Верховен напомнил о нокауте, в который Усик отправил британского боксера Даниэля Дюбуа.

"Не стоит забывать, что он не так давно эффектно нокаутировал Дюбуа, а сейчас его уже списали со счетов. И все это только из-за боя с кикбоксером. Мы подали апелляцию, ведь люди ошибаются, и это нормально — пусть просто это признают", — сказал Верховен.

Он также выразил надежду, что в будущем получит возможность провести бой-реванш против Усика.

Стоит отметить, что Верховен заявил о своем несогласии с решением рефери остановить бой сразу, как это произошло.

