"Вже списали з рахунків": Верховен на тлі критики Усика зробив несподівану заяву (відео)

Нідерландськмий кікбоксер Ріко Верховен, який у ніч на 24 травня провів боксерський поєдинок з Олександром Усиком, став на захист українця від шанувальників боксу, які висловили здивування щодо фізичної форми Усика під час бою.

В інтерв'ю The Ring Верховен нагадав про нокаут, в який Усик відправив британського боксера Даніеля Дюбуа.

"Не варто забувати, що він не так давно ефектно нокаутував Дюбуа, а зараз його вже списали з рахунків. І все це лише через бій з кікбоксером. Ми подали апеляцію, адже люди помиляються, і це нормально — нехай просто це визнають", — сказав Верховен.

Він також висловив надію, що в майбутньому отримає можливість провести бій-реванш проти Усика.

Варто зазначити, що Верховен заявив про свою незгоду з рішенням рефері зупинити бій одразу, як це сталось.

Інтерв'ю Ріко Верховена

Нагадаємо, Ріко Верховен показав обличчя в синцях після бою з Усиком.

Відео дня

Фокус також писав про те, як Олександр Усик після перемоги над Ріко Верховеном подякував українцям за підтримку та відповів критикам.